பொறுப்பு துணைவேந்தர்கள் தேர்வு: பல்கலைகளில் உளவுத்துறை விசாரணை
பொறுப்பு துணைவேந்தர்கள் தேர்வு: பல்கலைகளில் உளவுத்துறை விசாரணை
UPDATED : நவ 06, 2026 07:44 PM
ADDED : நவ 06, 2026 07:38 PM
மதுரை: தமிழக பல்கலைகளில் பொறுப்பு துணைவேந்தரை தேர்வு செய்யும் வகையில் பட்டியலில் இடம் பெற்றவர்கள் பின்னணி குறித்து உளவுத்துறை போலீசார் விசாரணை நடத்துகின்றனர்.
தமிழகத்தில் தற்போது 14 பல்கலைகளில் ரெகுலர் துணைவேந்தர் பணியிடங்கள் காலியாக உள்ளன. ஐ.ஏ.எஸ்., அதிகாரிகள் கொண்ட கன்வீனர் குழு செயல்பட்டாலும் உயர்கல்வி பாதிப்பதாக சர்ச்சை எழுந்தது. இதையடுத்து பல்கலையில் பணியாற்றும் சீனியர் பேராசிரியர், தற்காலிகமாக பொறுப்பு துணைவேந்தராக தேர்வு செய்யப்படுவர் என அமைச்சர் விஸ்வநாதன் உறுதியளித்தார்.
இதன்படி 14 பல்கலைகளிலும் சீனியாரிட்டி அடிப்படையில் 10 பேராசிரியர்கள் கொண்ட பட்டியல் உயர்கல்வி செயலருக்கு அனுப்பப்பட்டது. அதில் ஒருவரை தேர்வு செய்யலாம் என்ற நிலையில் அதிலும் இழுபறி நீடித்தது. இந்நிலையில் வழக்கு ஒன்றில், 'தமிழகத்தில் நான்கு ஆண்டுகளாக துணைவேந்தர் இல்லாமல் செயல்படும் 14 பல்கலைகளை இயல்பு நிலைக்கு கொண்டுவர என்ன நடவடிக்கை எடுக்கப்பட உள்ளது' என்பது குறித்து விளக்கம் அளிக்க உயர்கல்வி துறைக்கு நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.
இதையடுத்து பொறுப்பு துணைவேந்தர் தேர்வுப் பணி விரைவுபடுத்தப்பட்டுள்ளது. பட்டியலில் உள்ளவர்களின் விபரம், பணி அனுபவம், அவர்களுக்கு குற்றப் பின்னணி உள்ளதா, சங்கம், அரசியல் பின்னணி உள்ளதா என்பது குறித்து உளவுத்துறை போலீசார் நேற்று விசாரணையை துவக்கியுள்ளனர்.