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ஆர்.எல்.ஐ.எம்.எஸ்.,ல் மூலதனம்மேம்பாட்டு குறித்த கருத்தரங்கு
ஆர்.எல்.ஐ.எம்.எஸ்.,ல் மூலதனம்மேம்பாட்டு குறித்த கருத்தரங்கு
UPDATED : அக் 16, 2026 05:59 PM
ADDED : அக் 16, 2026 05:56 PM
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மதுரை: மதுரை ஆர்.எல். இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் மேனேஜ்மென்ட் ஸ்டடீஸில் (ஆர்.எல்.ஐ.எம்.எஸ்.,) செயல்பாட்டு மூலதன மேம்பாடு குறித்த கருத்தரங்கு நடந்தது.
இயக்குநர் சுப்பிரமணியன் தலைமை வகித்தார். இணை இயக்குநர் புகழேந்தி முன்னிலை வகித்தார். மாணவி ஹரிணி வரவேற்றார். சிறப்பு விருந்தினர் மதுரை யூரோகிரிப் டயர்சின் குழு துணைத் தலைவர் குத்தால சங்கரன் மாணவர்களுடன் கலந்துரையாடினார்.
செயல்பாட்டு மூலதனத்தைச் நிர்வகித்தல் மற்றும் முக்கிய நிதி விகிதங்கள் ஆகிய குறித்து விளக்கப்பட்டது. ரப்பர் மற்றும் பாலிமரின் மூலப்பொருட்களின் விலை ஏற்ற இறக்கங்களால் ஏற்படும் நிதி இடர்களை கட்டுப்படுத்துவதற்கான ஹெட்ஜிங் உத்திகளை விளக்கினார். அவருக்கு மாணவர் காத்தீஸ்வர் நினைவு பரிசு வழங்கினார். மாணவி தீக் ஷிதா நன்றி கூறினார்.