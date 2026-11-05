தொடர் நீச்சல் உலக சாதனை

UPDATED : நவ 05, 2026 07:20 PM
ADDED : நவ 05, 2026 07:17 PM
மதுரை: புற்றுநோய் விழிப்புணர்வுக்காக மதுரை வேலம்மாள் நீச்சல் அகாடமியின் 15 மாணவர்கள், வேலம்மாள் குளோபல் பள்ளி நீச்சல்குளத்தில் 82 மணி நேர இடைவிடாத தொடர் நீச்சல் செய்து உலக சாதனை புரிந்தனர்.
ஏழு முதல் 14 வயதுக்குட்பட்ட மாணவர்கள் ஜான்வி மீனாட்சி, விஜயமாறன், ஹெலினா சூசன், தான்யா, ஸ்ரீவெண்பா, அஜய் கார்க்கி, வைஷ்ணவி, அவந்திகா, தர்ஷிகா, பிரவண வேல், அர்ஜூன் அய்யனார், சஞ்சய் ராயர், இன்பா, ஆபேஷ், சபரிஜித் ஆகியோர் ஒவ்வொருவருக்கும் ஏழுமணி நேர இடைவெளியில் அரைமணி நேரம் வீதம் 11 முறை ப்ரீஸ்டைல் பிரிவில் நீச்சலில் பங்கேற்றனர்.
வேலம்மாள் நீச்சல் அகாடமி, வேலம்மாள் மருத்துவமனை, வேலம்மாள் குளோபல் பள்ளி இணைந்து ஏற்பாடுகளைச் செய்தன. இச்சாதனை முயற்சியை யுனிவர்சல் ரெக்கார்ட் புக் சர்வதேச நடுவர் கின்னஸ் சுனில் ஜோசப் பார்வையிட்டு உறுதி செய்தார். வேலம்மாள் மருத்துவக் கல்லுாரி முதல்வர் திருநாவுக்கரசு உலக சாதனைச் சான்றிதழை வழங்கி நீச்சல் வீரர்களைப் பாராட்டினார். வேலம்மாள் பள்ளிகளின் முதல்வர்கள் பாலமுருகன், வேணுநாதன், பயிற்சியாளர் விஜயகுமார் ஒருங்கிணைத்தனர்.