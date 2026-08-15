﻿ குட்டிகரடு தெருவில் தேங்கும் கழிவுநீர்

ADDED : ஆக 13, 2026 02:41 AM
வாடிப்பட்டி: வாடிப்பட்டி பேரூராட்சி ராமநாயக்கன்பட்டி குட்டிகரட்டில் வடிகால் இன்றி தெருவில் தேங்கும் கழிவுநீரால் மக்கள் சுகாதார பாதிப்புகளை சந்திக்கின்றனர்.
இத்தெருவில் வடிகால் வசதி இல்லை, நுழைவுப்பகுதி வீடுகள் மற்றும் மாட்டுக் கொட்டகையில் இருந்து வெளியேறும் கால்நடைகளின் கழிவுகள் தாழ்வான ரோட்டில் தேங்குகிறது. ஆண்டு முழுவதும் தேங்கும் கழிவு நீரால் அப்பகுதி முழுவதும் துர்நாற்றம் வீசுகிறது.
கொசு, புழு, பூச்சிகள் உற்பத்தி மையமாக மாறிஉள்ளது. சில ஆண்டுகளுக்கு முன் வடிகால் வசதி செய்யாமல் 'பேவர் பிளாக்' சாலை அமைத்தனர். கழிவுநீரால் அந்த சாலையும் சேதமடைந்தது. சிறுவர், முதியோர் அப்பகுதி மாற்று திறனாளிகள் இல்லம் செல்வோர் விழுந்து காயமடைகின்றனர்.
தெருவில் நடந்து செல்வோர் கழிவுகளை கடக்கச் சிரமப்படுகின்றனர். கடந்தாண்டு இங்கு ஆய்வுக்காக வந்த அன்றைய பால்வளத்துறை அமைச்சர் கழிவுநீருக்குரிய உரை குழிகள் அமைக்க அறிவுறுத்தினார். இன்றுவரை எந்த நடவடிக்கையும் இல்லை. நோய் தொற்று பரவும் அபாயம் உள்ளது. பேரூராட்சி நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என மக்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.