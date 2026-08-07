மாவட்டத்தில் சித்த மருத்துவர்கள் பற்றாக்குறை: அயற்பணியிடம் நிரந்தர பணியிடமாக மாறியதால்...
மாவட்டத்தில் சித்த மருத்துவர்கள் பற்றாக்குறை: அயற்பணியிடம் நிரந்தர பணியிடமாக மாறியதால்...
UPDATED : ஜூலை 30, 2026 07:40 PM
ADDED : ஜூலை 30, 2026 07:22 PM
மதுரை: சித்த மருத்துவத் துறையில் டாக்டர்கள் பணியிடம் காலியாக இருந்தாலும் டிரான்ஸ்பர் கவுன்சிலிங்கில் காட்ட முடியாத அளவு பல்வேறு இடங்களில் பல ஆண்டுகளாக சித்தா டாக்டர்கள் பணிபுரிகின்றனர்.
டி.என்.பி.எஸ்.சி., மூலம் அரசு மருத்துவமனை, ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களில் 29 சித்தா டாக்டர்கள் ரெகுலர் பணியிடத்தில் உள்ளனர். தேசிய ஊரக சுகாதார இயக்கத்தின் கீழ் 16 பேரும், 'வெல்னெஸ் கிளினிக்' திட்டத்தின் கீழ் 4 சித்தா டாக்டர்கள் என 20 பேர் மாத தொகுப்பூதியத்தில் பணியில் உள்ளனர்.
திருமங்கலத்தில் ஓராண்டாக யோகா, நேச்சுரோபதி பணியிடம் காலியாக உள்ளது. மேலுார் வெள்ளலுார் ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் பத்தாண்டுகளாகவும் டி.கல்லுப்பட்டியில் (நேச்சுரோபதி டாக்டர்) நான்காண்டுகளாகவும் தேனி ஓடைப்பட்டியில் மூன்றாண்டுகளாக சித்தா டாக்டர்கள் பணியிடம் காலியாக உள்ளது. இங்கு பணியாற்றிய டாக்டர்கள் அயற்பணியாக (டெபுடேஷன்) செல்லாமல் நிரந்தரப் பணியாக (டைவர்ஷன் டூட்டி) சென்னையில் பல ஆண்டுகளாக பணியில் உள்ளனர். இதனால் இந்த காலியிடங்கள் டிரான்ஸ்பர் கவுன்சிலிங்கில் கணக்கில் சேர்க்க முடியாத நிலை உள்ளது. இவர்கள் நிரந்தரமாக சென்னைக்கு மாற்றலாகி சென்று விட்டால் 3 காலிப்பணியிடங்களுக்கு 3 புதிய டாக்டர்கள் கிடைக்கலாம். இந்த மூன்று மருத்துவமனைகளுக்கும் சுழற்சி அடிப்படையில் பிற மருத்துவமனையில் உள்ள சித்தா டாக்டர்கள் வாரம் மூன்று நாள் அனுப்பப்படுகின்றனர்.
மேலும் சிறப்புத் திட்டத்தின் கீழ் மதுரை சிறை, உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை, கலெக்டர் அலுவலக வளாகத்தில் உள்ள பகுதிநேர சித்த மருத்துவப்பிரிவில் நிரந்தர அல்லது தொகுப்பூதிய டாக்டர்கள் தனியாக நியமிக்கவில்லை. ஏற்கனவே உள்ள பிற மருத்துவமனைகளில் பணியாற்றும் டாக்டர்கள் அயற்பணியாக (டெபுடேஷன்) வாரம் மூன்று நாள் சிகிச்சை அளிக்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. மீதி மூன்று நாட்கள் டாக்டர் இன்றி பார்மசிஸ்ட் மட்டும் கண்காணிக்கின்றனர். ஒவ்வொரு பகுதியில் இருந்தும் ஒவ்வொரு டாக்டர்கள் சுழற்சி அடிப்படையில் இங்கு பணிசெய்ய வேண்டியிருப்பதால் அவர்கள் சார்ந்த மருத்துவமனை பணிகளும் பாதிக்கப்படுகிறது.
மதுரை அரசு மருத்துவமனையில் உள்ள சித்தமருத்துவப்பிரிவில் மருத்துவ அலுவலர் பணியிடத்திற்கான சித்தா டாக்டர் பணியிடம் ஓராண்டாக காலியாக உள்ளது. அதையும் நிரப்பவில்லை. வெள்ளலுார், ஓடைப்பட்டி மருத்துவமனைகளுக்கு (சி.எச்.ஓ.,மையங்கள்) ஆண்டுதோறும் ரூ.2.80 லட்சம் நிதி வழங்கப்படுகிறது. கூடுதலாக ரூ.3 லட்சம் மதிப்புள்ள மருந்துகள் வழங்கப்படுகிறது. முகாம்கள் நடத்தி தான் இந்த மருந்துகளை வழங்கமுடியும். ரெகுலர் டாக்டர்கள் இல்லாததால் முகாம் நடத்தவும் மருந்துகளை வழங்குவதற்கும் தடை உள்ளது. வெள்ளலுார் பிரச்னை சி.எம்., மையம் வரை புகார் கொடுக்கப்பட்டும் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை. எனவே 'டைவர்ஷன்' பணியிடங்களை காலிப்பணியிடமாக மாற்றி தேவையான சித்தா டாக்டர்களை நியமிக்க அரசு முன்வர வேண்டும்.