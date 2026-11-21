/உள்ளூர் செய்திகள்/மதுரை/பைரவருக்கு வெள்ளிக் கவச சாத்துபடி இல்லை
UPDATED : நவ 20, 2026 06:40 PM
ADDED : நவ 20, 2026 06:36 PM
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மதுரை: மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயிலில் சுவாமி சன்னதி உள்பிரகாரத்தில் பைரவர் சன்னதி உள்ளது. வெள்ளிக்கிழமை தோறும் பைரவருக்கு வெள்ளிக்கவசம் சாத்தப்படுவது வழக்கம். சமீபத்தில் நடந்த கும்பாபிஷேகத்திற்கு பிறகு வெள்ளிக்கவசம் சாத்தப்படுவதில்லை. அதேசமயம் மற்ற பரிவார மூர்த்திகளுக்கு கவசம் சாத்தப்படுகிறது.
பக்தர்கள் கூறுகையில், ‘‘கதவு இல்லாததால் கவசம் அணிவிக்கவில்லை என்கின்றனர். கும்பாபிஷேகத்தையொட்டி நடந்த திருப்பணிகள் சில இன்னும் அரைகுறையாக உள்ளது. அதில் இந்தக் கதவு வைக்காததும் அடங்கும். அதேபோல் கல்யானைக்கு கரும்பு கொடுக்கும் நிகழ்ச்சியின் போது பூஜை செய்யப்படும் கல்யானை வேறு இடத்தில் இருந்தது. இதுபோன்ற சின்னச் சின்னக் குறைபாடுகளை கோயில் நிர்வாகம் சரிசெய்ய வேண்டும்’’ என்றனர்.