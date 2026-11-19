'சார்... போஸ்ட்!' மாறிவரும் தபால்களால் தலைவலி: அலுவலகம் மாறிவருவதாக புலம்பல்
'சார்... போஸ்ட்!' மாறிவரும் தபால்களால் தலைவலி: அலுவலகம் மாறிவருவதாக புலம்பல்
UPDATED : நவ 18, 2026 11:24 PM
ADDED : நவ 18, 2026 06:04 PM
மதுரை: மதுரையில் அரசு துறையில் பணியில் சேர்ந்தோருக்கு உண்மை தன்மை சான்று கோரி தேர்வுத்துறைக்கு அனுப்ப வேண்டிய தபால்கள் முதன்மை கல்வி அலுவலகம்(சி.இ.ஓ.,) வருவதாக அலுவலர்கள் புலம்புகின்றனர்.
போலீஸ் உள்ளிட்ட அரசு பணியில் சேர்ந்தவர்களுக்கு அவர்களின் மதிப்பெண், மாற்றுச்சான்று (டிசி)களுக்கு உண்மைத் தன்மை சான்று பெற வேண்டும். இச்சான்று பணிப் பதிவேட்டில் (எஸ்.ஆர்.,) பதிவு செய்யப்படும்.
மதிப்பெண் சான்றுக்கு சி.இ.ஓ., அலுவலகத்திலும், மாற்றுச் சான்றுக்கு தேர்வுத்துறை உதவி இயக்குநர் அலுவலகத்திலும் விண்ணப்பிக்க வேண்டும். ஆனால் 70 சதவீதம் தபால்கள் இரண்டு சான்றுகளையும் ஒன்றாகவே இணைத்து சி.இ.ஓ., அலுவலகத்திற்கு அனுப்பப்படுகின்றன.
குறிப்பாக போலீஸ் ஸ்டேஷன்களில் இருந்து அதிக எண்ணிக்கையில் வருகின்றன. இதற்கு பதில் எழுதி, தேர்வுத்துறைக்கு தபால்களை மாற்றி அனுப்ப வேண்டிய கூடுதல் பணியால் கல்வி அலுவலர்கள் புலம்புகின்றனர்.
அவர்கள் கூறியதாவது: போலீஸ் ஸ்டேஷன்களில் இருந்து இதுபோல் பல தபால்கள் வருகின்றன. மதிப்பெண் சான்றுக்கு சி.இ.ஓ., அலுவலகம் 'உண்மைத் தன்மை' தரமுடியாது. 'இனிமேல் தபால்களை சரியான முகவரிக்கு அனுப்புங்கள்' என பலமுறை தெரிவித்தும் தொடர்ந்து மாறி வருகிறது. மதிப்பெண் சான்றை பிரித்து தேர்வுத் துறைக்கு அனுப்புவதற்குள் போதும் போதும் என ஆகிவிடுகிறது. நேரடியாக அங்கு அனுப்பினால் தாமதம் தவிர்க்கப்படும். அனைத்து ஸ்டேஷன்களுக்கு கமிஷனர் அலுவலகம் அறிவுறுத்தல் வழங்க வேண்டும் என்றனர்.