ADDED : அக் 25, 2026 07:34 PM
//திருச்சி இடிஎல் டூ மதுரை இடிஎல்//
குறிப்பு:
(ஸ்ரீ பாலாஜி சார் அவர்கள் விருப்பப்படி மதுரை பதிப்பில் சேர்க்க அனுப்பப்படுகிறது/படம் உண்டு)
சமூக ஆர்வலர் சந்தியாகு பிறந்தநாள் விழா
மானாமதுரை: மானாமதுரையில் சமூக ஆர்வலர் சந்தியாகு 60ம் பிறந்தநாள் விழா நடந்தது.விழாவில் சிவகங்கை மறைமாவட்டத்தை சேர்ந்த ஏராளமான பங்கு குருவினர், அருட்பணியாளர்கள், அருட்கன்னியர்கள், எம்ஓபி அமைப்பினர், நண்பர்கள், உறவினர்கள் கலந்து கொண்டு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்தனர்.
இயற்கைப் புனிதர் புனித பிரான்சிஸ் அசிசியாரின் 800வது நினைவு தினத்தை முன்னிட்டு இயற்கையை வாழ்த்திப் பாடி சிறப்பு வழிபாடு நடந்தது. அமைதியின் துாதுவர்கள் எம்ஓபி அமைப்பினர் சமூக ஆர்வலர் சந்தியாகுவுக்கு தங்க மோதிரம் பரிசளித்தனர்.
தொடர்ந்து பணியாளர்களுக்கு சிறப்பு பரிசு வழங்கப்பட்டது. நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற அனைவருக்கும் நினைவு பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன. விழாவில் எம்ஓபி அமைப்பினர் உட்பட பலர் கலந்துகொண்டனர்.