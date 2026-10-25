அமைச்சர் தலைமையில் சமுதாய வளைகாப்பு

UPDATED : அக் 11, 2026 05:21 PM
ADDED : அக் 11, 2026 05:17 PM
உசிலம்பட்டி: உசிலம்பட்டியில் சமூக நலன் மற்றும் மகளிர் உரிமைத் துறை சார்பில், ஒருங்கிணைந்த குழந்தை வளர்ச்சிப் பணிகள் திட்டத்தின் கீழ் கர்ப்பிணிகளுக்கான சமுதாய வளைகாப்பு விழா கலெக்டர் நிஷாந்த் கிருஷ்ணா தலைமையில் நடந்தது.
அமைச்சர் நிர்மல் குமார், எம்.எல்.ஏ., க்கள் விஜய், தங்கப்பாண்டி உள்பட பலர் பங்கேற்றனர். உசிலம்பட்டி, செல்லம்பட்டி, சேடபட்டி வட்டாரங்களின் 300 கர்ப்பிணிகளுக்கு அமைச்சர் வளைகாப்பு, சீர்வரிசைப் பொருட்களை வழங்கினார். பேரையூர் தாலுகா இ.கோட்டைப்பட்டி கிராமத்தின் 73 பயனாளிகளுக்கு சமூக நீதித்துறையில் இலவச வீட்டுமனைப் பட்டாக்களை வழங்கினார்.
உசிலம்பட்டி சப் கலெக்டர் உத்கர்ஷ் குமார், ஒருங்கிணைந்த குழந்தை வளர்ச்சித்திட்ட மாவட்ட அலுவலர் பூங்கொடி, திட்ட அலுவலர் தெரசா, தாசில்தார்கள் உசிலம்பட்டி கார்த்திகேயன், பேரையூர் முகிபாலன் பங்கேற்றனர்.