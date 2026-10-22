காஞ்சி மகா பெரியவருக்கு சிறப்பு அபிஷேகம்

ADDED : அக் 15, 2026 10:21 AM
காஞ்சி காமகோடி பீடாதிபதி ஜகத்குரு ஸ்ரீ சந்திர சேகரேந்திர சரஸ்வதி மகா ஸ்வாமிகளின் திருநட்சத்திரமான அனுஷ உற்சவம் மதுரை கூடல் நகர் ஆனையூர் மெயின் ரோடு வ. உ.சி தெருவில் அமைந்துள்ள ஸ்ரீ மகா பெரியவா கோவிலில் நடைபெற்றது.
ஸ்ரீ மகாபெரியவர் விக்ரகம் மற்றும் வெள்ளிப் பாதுகைக்கு திருமஞ்சன திரவியப் பொடி,. மஞ்சள் பொடி, பஞ்சகவ்யம், பால், பஞ்சாமிர்தம், தேன், நெய், இளநீர், திருநீறு, சந்தனம் உள்ளிட்ட பல்வேறு அபிஷேகங்கள் செய்யப்பட்டது. தொடர்ந்து ருத்ரா அபிஷேகம் நடைப்பெற்றது. தொடர்ந்து ஸ்ரீ மகா பெரியவா விக்ரகத்திற்கு சிறப்பு அலங்காரம் செய்யப்பட்டு மகாதீபாரணை நடைப்பெற்றது.
அதனைத் தொடர்ந்து எழுத்தாளர் ஆதவன் விட்டல விட்டலா என்ற தலைப்பில் ஆன்மிக சொற்பொழிவு ஆற்றினார்.இந்நிகழ்வினை சந்தோஷ் சாஸ்திரிகள் தலைமையிலான வேத விற்பன்னர்கள் நடத்தினர்.
நிகழ்ச்சிக்கான ஏற்பாட்டினை மதுரை அனுஷத்தின் அனுகிரகம் நிறுவனர் நெல்லை பாலு செய்திருந்தார்.