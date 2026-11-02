/உள்ளூர் செய்திகள்/மதுரை/திடியனில் சிறப்பு கிராம சபை கூட்டம்
UPDATED : நவ 01, 2026 05:57 PM
ADDED : நவ 01, 2026 05:54 PM
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உசிலம்பட்டி: செல்லம்பட்டி ஒன்றியம் திடியன் கிராமத்தில் உள்ளாட்சி தினத்தை முன்னிட்டு சிறப்பு மகாசபை கூட்டம் கலெக்டர் நிஷாந்த் கிருஷ்ணா தலைமையில் நடந்தது.
திட்ட இயக்குநர் சதீஷ்பாபு, தாசில்தார் கார்த்திகேயன், செல்லம்பட்டி கமிஷனர்கள் கதிரவன், பாண்டியன், அரசின் பல்வேறு துறையினர், கிராம மக்கள் பங்கேற்றனர். உசிலம்பட்டியில் இருந்து திடியன் வந்த பஸ் சில ஆண்டுகளாக நிறுத்தப்பட்டுள்ளது. அதனை தொடர்ந்து இயக்க வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்தனர்.
சுகாதார பணியாளர்கள் பொன்னாடை போர்த்தி கவுரவிக்கப்பட்டனர். போதைப் பொருள் ஒழிப்பு விழிப்புணர்வு உறுதிமொழி எடுத்துக்கொண்டனர். திடியன் கைலாசநாதர் பெரியநாயகி கோயிலில் கலெக்டர் தரிசனம் செய்தார்.