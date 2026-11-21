/உள்ளூர் செய்திகள்/மதுரை/ஸ்ரீ அரவிந்தோ மிரா யுனிவர்சல் பள்ளி ஆண்டு விழா
UPDATED : நவ 21, 2026 03:48 AM
ADDED : நவ 20, 2026 10:24 PM
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மதுரை: கீழமாத்துாரில் உள்ள ஸ்ரீ அரவிந்தோ மிரா யுனிவர்சல் பள்ளி ஆண்டு விழா நடந்தது. அரவிந்தோ மிரா கல்வி நிறுவனங்களின் தலைவர் சந்திரன் தலைமை வகித்தார். நிர்வாக இயக்குநர் அபிலாஷ் பரிசு வழங்கி பேசுகையில், ''ஏ.எம்.பி.எஸ்., அமைப்பால் தமிழ்நாட்டின் சிறந்த பள்ளி விளையாட்டு விருது நம் பள்ளிக்கு கிடைத்துள்ளது. விளையாட்டுத் துறையில் பள்ளியின் அர்ப்பணிப்பு முயற்சிகளுக்கு கிடைத்த அங்கீகாரமாக இவ்விருது அமைந்துள்ளது'' என்றார்.
மூத்த முதல்வர் ஞானசுந்தரி வழிகாட்டுதலின் கீழ், முதல்வர் ஜெயலட்சுமி மற்றும் ஆசிரியர்கள், பள்ளியின் தொலைநோக்கு சிந்தனை மாணவர்களின் முழுமையான வளர்ச்சியை முன்னிறுத்தும் விழாவாக நடந்தது என நிர்வாகத்தினர் தெரிவித்தனர்.