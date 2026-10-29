ஸ்ரீ மீனாட்சி பேன் ஹவுஸ் புதிய கிளை திறப்பு விழா

UPDATED : அக் 28, 2026 11:51 PM
ADDED : அக் 28, 2026 07:08 PM
மதுரை:
மதுரை பழங்காநத்தத்தில் ஸ்ரீ மீனாட்சி பேன் ஹவுஸ் 21வது கிளை திறப்பு விழா நடந்தது. நிர்வாக இயக்குநர் சரவணன் திறந்து வைத்தார். இயக்குநர்கள் அபிராமி, சுகன்யா, காயத்ரி குத்துவிளக்கு ஏற்றினர். வீட்டு உபயோக பொருட்கள் தயாரிக்கும் நிறுவனங்களின் கிளை மேலாளர்கள், விற்பனை அதிகாரிகள் பங்கேற்றனர். செயல் இயக்குநர்கள் கோகுல நம்பி, மனோஜ் நன்றி கூறினர்.
திறப்பு விழாவை முன்னிட்டு ரூ.25 ஆயிரத்துக்கு மேல் பொருட்கள் வாங்குபவர்களுக்கு தங்க நாணயமும், ரூ.6 ஆயிரத்துக்கு மேல் வாங்கும் குறிப்பிட்ட மாடல் கிரைண்டர்களுக்கு ரூ.4 ஆயிரம் மதிப்புள்ள பிரீத்தி மிக்ஸியும் இலவசம். வாங்கும் ஒவ்வொரு பர்சேஸ் உடனும் ரூ.1,200 மதிப்புள்ள 3 லிட்டர் சவுபாக்யா குக்கரை ரூ.199-க்கு பெற்றிடலாம்.
32 இன்ச் டிவி ரூ.7990 முதலும், சிங்கிள் டோர் பிரிட்ஜ் ரூ.11,990 முதலும், டபுள் டோர் பிரிட்ஜ் ரூ.22,990 முதலும் தொடங்குகிறது. ப்ரன்ட் லோடு வாஷிங் மெஷின் ரூ.29,990 முதல் கிடைக்கிறது. ஜீரோ முன்பணம், ஜீரோ பிராசஸிங் கட்டணம், ஜீரோ டீலர் பை டவுன் என 'டிரிப்பிள் ஜீரோ' சலுகைகள் உள்ளன. வட்டியில்லா தவணை திட்டம், ரூ.20 ஆயிரம் வரை கேஷ்பேக் உள்ளது. சலுகைகளை அக்.31 வரை பழங்காநத்தம் ஷோரூமில் பெற்றிடலாம். விபரங்களுக்கு 98947 23363ல் தொடர்பு கொள்ளவும்.