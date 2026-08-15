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குன்றத்து ரயில்வே ஸ்டேஷனில் இறுதி கட்டத்தில் நடைமேடை
குன்றத்து ரயில்வே ஸ்டேஷனில் இறுதி கட்டத்தில் நடைமேடை
ADDED : ஆக 13, 2026 04:30 PM
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திருப்பரங்குன்றம்: திருப்பரங்குன்றம் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் முதல் நடைமேடையை நீட்டிக்கும் பணி இறுதி கட்டத்தை எட்டியுள்ளது.
இங்கு எக்ஸ்பிரஸ் ரயில்கள், பாசஞ்சர் ரயில்கள் நின்றுச் செல்கின்றன. தினமும் இரவு 7:40 மணிக்கு வரும் துாத்துக்குடி – -மைசூரு எக்ஸ்பிரஸ் நிற்கும்போது பின் பகுதியின் 5 பெட்டிகள் நடைமேடையை தாண்டி நிற்கின்றன. இந்த ரயில் 2 நிமிடம் மட்டுமே நிற்கும். இதனால் வயதானவர்கள், பெண்கள், குழந்தைகள் ஏறி இறங்க சிரமம் அடைகின்றனர். சிலர் விழுந்து காயமடைகின்றனர். இது குறித்து தினமலர் நாளிதழில் செய்தி வெளியானது.
இதன் எதிரொலியாக நடைமேடை நீளத்தை முன் பகுதியில் 50 மீட்டரும், பின்பகுதியில் 70 மீட்டரும் நீட்டிக்கும் பணி ரூ. 50 லட்சத்தில் சில மாதங்களுக்கு முன்பு துவங்கியது. தற்போது இறுதி கட்டப் பணி நடக்கிறது.