அடிக்கடி கவிஞராக மாறும் ஸ்டாலின்: அமைச்சர் விஸ்வநாதன் கிண்டல்
அடிக்கடி கவிஞராக மாறும் ஸ்டாலின்: அமைச்சர் விஸ்வநாதன் கிண்டல்
UPDATED : நவ 06, 2026 07:12 PM
ADDED : நவ 05, 2026 06:46 PM
மேலுார்: “முன்னாள் முதல்வர் ஸ்டாலின் அடிக்கடி கவிஞராக மாறிவிடுகிறார்,” என அமைச்சர் விஸ்வநாதன் கிண்டல் அடித்தார்.
மதுரை மாவட்டம் மேலுாரில் வங்கிகள் மூலம் மகளிர் சுய உதவிக் குழுக்களுக்கு கடன் வழங்கும் விழா நடந்தது. இதில் பங்கேற்க வந்த அமைச்சர் விஸ்வநாதன் கூறியதாவது :
ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு பிறகு நடக்க வேண்டிய அவமானம், ஐந்து மாதங்களில் நடந்துள்ளதாக ஸ்டாலின் கூறுகிறார். முன்னாள் முதல்வர் ஸ்டாலின் அடிக்கடி கவிஞராக மாறிவிடுகிறார். அவருக்கு கவிதை நடை தாராளம். அவர் ஏன் இப்படி பேசுகிறார் என்று தெரியவில்லை.
ஒரு ஆட்சி நடக்க 6 மாதம்கூட அவகாசம் கொடுக்காமல், அரசு தொடங்கிய முதல் நாளில் இருந்து முதல்வருடன் சண்டை இழுத்துக் கொண்டே இருக்கிறார். இது ஆரோக்கியமான அரசியலுக்கு வழிவகுக்காது. 1967ல் காமராஜருக்கு பிறகு தற்போது ஒரு நல்ல அரசு, மக்கள் அரசாக செயல்படுகிறது.
உதவி பேராசிரியர் காலிப் பணியிடங்களுக்கான தேர்வு நடந்து இருக்கிறது. அந்த ரிசல்ட் வெளியிடப்பட்டதும், அடுத்து 6 ஆயிரம் பேருக்கு டி.ஆர்.பி., மூலம் தேர்வு நடக்க உள்ளது. பேராசிரியர் காலிப் பணியிடங்கள் எந்த இடத்திலும் இல்லை என்ற நிலையை உயர்கல்வித்துறை உருவாக்கும் என்றார்.