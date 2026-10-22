தொடங்கலாம் வாங்க இளையோர் மனசுக்கு பிடித்த தொழிலை 32 துறைகளின் ஏற்றுமதிக்கு வழிகாட்டப்படும்
தொடங்கலாம் வாங்க இளையோர் மனசுக்கு பிடித்த தொழிலை 32 துறைகளின் ஏற்றுமதிக்கு வழிகாட்டப்படும்
UPDATED : அக் 07, 2026 08:58 PM
ADDED : அக் 07, 2026 07:08 PM
மதுரை: தொழில் தொடங்க விரும்புபவர்களுக்கு மானியக்கடனுடன் ஏற்றுமதி சார்ந்த 32 துறைகளின் அனுமதி பெறுவதற்கு மதுரை மாவட்ட தொழில் மையம் வழிகாட்டுகிறது.
மத்திய அரசின் திட்டமான பி.எம்.இ.ஜி.பி., திட்டத்தின் கீழ் தொழில் துவங்கினால், அதன் திட்ட மதிப்பீட்டில் 25 முதல் 35 சதவீத மானியம் பெற முடியும். மாநில அரசின் கீழ் நீட்ஸ், யு.ஒய்.இ.ஜி.பி., அண்ணல் அம்பேத்கார் திட்டம், பி.எம்.எப்.எம்.இ., போன்ற திட்டங்களின் கீழ் 25 முதல் 35 சதவீத மானியம் வழங்கப்படுகிறது. வேளாண் விளைபொருட்களை பதப்படுத்தல், மதிப்புக்கூட்டுதல், மண்பாண்டம், பொம்மை உற்பத்தித் தொழில் தொடங்குவோர், எம்பிராய்டரி, ஆரி வேலைப்பாடு உட்பட பல்வேறு கைவினைத் தொழில் செய்வோருக்கு மாவட்ட தொழில்மையம் மூலம் கைவினைத் தொழிலுக்கான சான்றிதழ் இலவசமாக வழங்கப்படுகிறது.
மையப் பொதுமேலாளர் கணேசன் கூறியதாவது: கைவினைத் தொழிலுக்கான சான்றிதழ் பெற்றவர்களுக்கு ஏற்றுமதி தொழில் செய்வதற்கு வழிகாட்டுகிறோம். இந்தியாவில் வெளிநாட்டு வர்த்தகப் பொது இயக்குநரகத்தின் (டி.ஜி.எப்.டி.,) மேற்பார்வையில் 32 வகையான ஏற்றுமதி ஊக்குவிப்பு கவுன்சில்கள் (இ.பி.சி.,), ஏற்றுமதி மேம்பாட்டு ஆணையங்கள் உள்ளன. வேளாண் பொருட்களை ஏற்றுமதி செய்வதற்கு அபெடா கவுன்சில், மீன் பொருட்களுக்கு மெபடா, நறுமணப் பொருட்களுக்கு ஸ்பைசஸ் போர்டு, தென்னை வாரியங்கள் உள்ளன. எந்தெந்த பொருட்களுக்கு எந்த துறையின் ஏற்றுமதி கவுன்சிலை அணுக வேண்டுமென வழிகாட்டுகிறோம். இதன் மூலம் வெளிநாடுகளில் பொருட்களை விற்க முடியும்.
ஏற்றுமதி செய்வதற்கு ஜி.எஸ்.டி., பான் கார்டு, இறக்குமதி ஏற்றுமதிக்கான ஐ.இ., கோடு எண் வாங்க வேண்டும். ஐ.இ., கோடு வாங்கியவர்கள் எல்லோரும் ஏற்றுமதியில் ஈடுபடுவதில்லை. ஆனால் ஏற்றுமதி கவுன்சிலில் பதிவு செய்தவர்கள் முறையாக ஏற்றுமதி செய்கின்றனர். வெறுமனே ஐ.இ., கோடு மட்டும் பெற்றதோடு நின்று விடாமல் ஏற்றுமதியிலும் ஈடுபட வேண்டும். அதற்கு மாவட்ட தொழில்மையம் வழிகாட்டும் என்றார்.