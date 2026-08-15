டாஸ்மாக் போல கனிம குவாரிகளையும் அரசே நடத்த ஐகோர்ட்டில் வழக்கு
டாஸ்மாக் போல கனிம குவாரிகளையும் அரசே நடத்த ஐகோர்ட்டில் வழக்கு
ADDED : ஆக 13, 2026 11:30 PM
மதுரை: தமிழகத்திலுள்ள அனைத்து கனிம குவாரிகளையும் அரசே ஏற்று நடத்த தாக்கலான வழக்கில், அரசு தரப்பில் பதில் மனு தாக்கல் செய்ய, உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளை உத்தரவிட்டது.
கன்னியாகுமரி மாவட்டம், வெள்ளிகோடு ஹோமர்லால் தாக்கல் செய்த பொதுநல மனு:
வருவாய் இழப்பு
தமிழகத்தில், கல், மண் குவாரிகள் தனியார் கட்டுப்பாட்டில் நடக்கிறது. அனுமதித்ததை விட அதிகளவு கனிமங்களை வெட்டி எடுப்பதால், அரசுக்கு வருவாய் இழப்பு ஏற்படுகிறது.
அனைத்து கனிம குவாரிகளையும் அரசே ஏற்று நடத்தினால், டாஸ்மாக்கை விட அதிக வருவாயை ஈட்ட முடியும். குவாரிகளால் இளைஞர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு கிடைக்கும்.
குவாரிகளை அரசுடமையாக்கி, அதற்கென தனி நிறுவனத்தை ஓய்வுபெற்ற ஐ.ஏ.எஸ்., அதிகாரி சகாயம் தலைமையில் அமைக்கலாம். டாஸ்மாக்கை போல் பணியாளர்களை நியமித்து, கனிமங்களை நியாயமான விலையில் விற்பனை செய்யலாம்.
போதையில்லா தமிழகத்தை உருவாக்க, டாஸ்மாக்கை மூட நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். வெளிமாநிலங்களுக்கு கனிமங்கள் கடத்துவதை தடுக்க வேண்டும்.
அக்., 6 வரை கெடு
மாநிலத்திலுள்ள அனைத்து குவாரிகளையும் அரசே ஏற்று நடத்த வேண்டும் என, தமிழக இயற்கை வளங்கள் துறை செயலருக்கு மனு அனுப்பினேன். பரிசீலிக்க உத்தரவிட வேண்டும்.
இவ்வாறு குறிப்பிட்டார்.
நீதிபதிகள் சி.வி.கார்த்திகேயன், ஆர்.சக்திவேல் அமர்வு விசாரித்தது. மனுதாரர் தரப்பு வழக்கறிஞர் ஹெரால்டு சிங் ஆஜரானார்.
நீதிபதிகள், 'இயற்கை வளங்கள் துறை செயலர், கனிமவளத்துறை இயக்குநர், அக்., 6ல் பதில் மனுதாக்கல் செய்ய வேண்டும்' என, உத்தரவிட்டனர்.