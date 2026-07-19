பாலமேட்டில் மின்னொளியில் மாநில வாலிபால் போட்டி

UPDATED : ஜூலை 19, 2026 06:27 PM
ADDED : ஜூலை 19, 2026 06:12 PM
பாலவேடு: பாலமேட்டில் காமராஜர் கைப்பந்தாட்டக் குழு சார்பில் காமராஜரின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு மின்னொளியில் மாநில அளவிலான வாலிபால் போட்டி நடந்தது.
இந்து நாடார் உறவின்முறை சங்கத் தலைவர் ஜோதிமணி, துணைத் தலைவர் தவமணி குமார், செயலாளர் மயில் வாகனன், பொருளாளர் தனசேகரவேல் பாண்டியன் தலைமை வகித்தனர். பொது மகாலிங்க சுவாமி மடத்து கமிட்டி பொருளாளர் கார்த்தி, நாம் தமிழர் கட்சி நகரத் தலைவர் சந்துரு வரவேற்றனர்.
பேரூராட்சி தலைவர் சுமதி துவக்கி வைத்தார். பல்வேறு மாவட்டங்களில் இருந்தும் பள்ளி, கல்லுாரி அணிகள் பங்கேற்றன. பள்ளி மாணவிகளுக்கான போட்டியில் திண்டுக்கல் அவர் லேடி பள்ளி முதலிடம், அழகர்கோவில் அருள்மிகு சுந்தர்ராசா பள்ளி 2ம் இடம், விருதுநகர் சத்திரிய பள்ளி 3ம் இடம் பிடித்தன.
வெற்றிபெற்ற அணிகளுக்கு ரொக்க பரிசு, கோப்பை வழங்கப்பட்டது. நிர்வாகிகள் பெத்தராஜா, சுரேந்தர், சிவக்குமார் ஒருங்கிணைத்தனர். ஏற்பாடுகளை காமராஜர் கைப்பந்தாட்ட குழுவினர் செய்திருந்தனர்.