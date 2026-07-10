மாணவர் சேர்க்கையின்றி பூட்டப்பட்ட பள்ளிகளை மீண்டும் திறக்க நடவடிக்கை * தினமலர் செய்தி எதிரொலி
மாணவர் சேர்க்கையின்றி பூட்டப்பட்ட பள்ளிகளை மீண்டும் திறக்க நடவடிக்கை * தினமலர் செய்தி எதிரொலி
ADDED : ஜூலை 10, 2026 04:11 AM
உசிலம்பட்டி: உசிலம்பட்டி பகுதியில் மாணவர் சேர்க்கையின்றி பூட்டப்பட்ட 3 பள்ளிகளை தினமலர் செய்தி எதிரொலியாக மீண்டும் இயங்க செய்வதற்கான முயற்சியை மாவட்ட தொடக்க கல்வி அலுவலகம் மேற்கொண்டுள்ளது.
உசிலம்பட்டி ஒன்றியத்தில் தாதம்பட்டி, சிரங்கம்பட்டி மற்றும் செல்லம்பட்டி ஒன்றியத்தில் ஓணாப்பட்டி ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளிகள் மாணவர்கள் சேர்க்கை இல்லாமல் பூட்டப்பட்டன. ஆசிரியர்களுக்கு மாற்று பணியிடங்கள் வழங்கப்பட்டன. இதுகுறித்து நேற்று தினமலர் நாளிதழ் செய்தி வெளியிட்டது.
இதன்எதிரொலியாக தொடக்கக்கல்வி அலுவலர் ரகுபதி, வட்டார அலுவலர் வடிவேல், ஆசிரியர்கள் கிராமங்களில் வீடு, வீடாகச் சென்று பெற்றோரை சந்தித்தனர். உள்ளூர் பள்ளியின் முக்கியத்துவம் குறித்து பேசி மாணவர்களை சேர்க்க வலியுறுத்தினர். ஓணாப்பட்டி, தாதம்பட்டியில் தலா 5 மாணவர்களும், சிரங்கம்பட்டியில் 9 மாணவர்களையும் சேர்க்க பெற்றோர் உறுதியளித்தனர்.
'பக்கத்து கிராமங்களைச் சேர்ந்த மாணவர்களையும் சேர்க்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். ஓரிரு நாளில் 3 பள்ளிகளும் வழக்கம்போல் இயங்கும்' என அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.