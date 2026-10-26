தெருவிளக்குகள் அவசியம் வேணும்

UPDATED : அக் 24, 2026 03:36 AM
ADDED : அக் 23, 2026 09:57 PM
அலங்காநல்லூர்: சின்ன இலந்தைகுளத்தில் போதுமான தெரு விளக்குகள் இல்லாததால் அப்பகுதியினர் மிகுந்த சிரமம் அடைகின்றனர்.
இங்கு 200க்கும் மேற்பட்ட குடியிருப்புகளில் ஏராளமானோர் வசிக்கின்றனர். ஊரின் பல இடங்களில் போதுமான தெருவிளக்குகள் அமைக்கவில்லை என பொது மக்கள் புகார் தெரிவிக்கின்றனர். குறிப்பாக பஸ் ஸ்டாப் அருகே தெருவிளக்கு அமைக்க வேண்டும் என்கின்றனர்.
அப்பகுதியைச் சேர்ந்த பால்பாண்டி கூறியதாவது: பஸ் ஸ்டாப் அருகே தெருவிளக்கு அமைக்கவில்லை. இரவில் இப்பகுதி முழுவதும் கும்மிருட்டாக உள்ளது. இதனை பயன்படுத்தும் சமூக விரோதிகள், மது அருந்திவிட்டு கும்பலாக நின்று அரட்டை அடிக்கின்றனர். இதனால் வேலைக்கு சென்று வரும் பெண்கள், கல்லுாரி மாணவியர் அவ்வழியாக செல்ல பயப்படுகின்றனர். டூவீலர், பாதசாரியாக செல்வோர் விழுந்து காயமடைகின்றனர். ஊராட்சி ஒன்றிய அதிகாரிகள் விரைந்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றார்.