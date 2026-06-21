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ADDED : நவ 15, 2026 04:54 PM
மேலுார்: மதுரையில் துவக்கப்பள்ளி மாணவர்களுக்கிடையே மாநில அளவில் நடந்த கலைத் திருவிழாவில் அழகிச்சி பட்டி மாணவர்கள் முதல் பரிசு வென்று சாதனை படைத்தனர்.
அழகிச்சிபட்டி ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளியில் குழந்தைகள் தின விழா, கலைத் திருவிழாவில் வென்றவர்களுக்கு பரிசளிப்பு நடந்தது. மாவட்ட தொடக்கக்கல்வி அலுவலர் தென்கரை முத்துப்பிள்ளை தலைமை வகித்தார். வட்டார கல்வி அலுவலர்கள் ஜோஸ்பின் ரூபி, கோவிந்தம்மாள் முன்னிலை வகித்தனர். மாநில அளவில் நடந்த திருக்குறள், மாறுவேட, தமிழ் ஒப்புவித்தல் போட்டியில் மாணவர்கள் பாரிவேந்தன், ஜனா பிரதீப், சஞ்சனா முதல் பரிசு, நடன போட்டியில் லதாசினி 2 ம் பரிசை வென்றனர்.
மாவட்ட அளவில் நடந்த பரதநாட்டியம், பாவனை நடிப்பில் சேவிதா, சிவிவைசாந், ஆதிஸ்ரீ, தர்ஷினி, லதா ஷினி, கீர்த்திகா முதல் பரிசை வென்றனர். இம்மாணவர்களுக்கு தொடக்க கல்வி அலுவலர் பரிசு வழங்கினார். வட்டார வளமைய மேற்பார்வையாளர் சுதா, ஆசிரியர் பயிற்றுநர் ஜான்சன் கமலதாஸ், பெற்றோர் ஆசிரியர் கழக தலைவர் ராஜா பங்கேற்றனர்.