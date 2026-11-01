/உள்ளூர் செய்திகள்/மதுரை/புத்தாடை வழங்கல்
UPDATED : அக் 31, 2026 07:41 PM
ADDED : அக் 31, 2026 07:36 PM
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மதுரை: மதுரை அரசு மருத்துவமனையில் எச்.ஐ.வி.,யால் பாதிக்கப்பட்ட 250க்கும் மேற்பட்ட குழந்தைகளுக்கு படிக்கட்டுகள் அமைப்பு சார்பில் அதன் தலைவர் மலைச்சாமி தலைமையில் புத்தாடை வழங்கப்பட்டது.
துணை மேயர் நாகராஜன், டாக்டர் ரஜினிகாந்த், அரசுப் பள்ளி ஆசிரியர் சத்யா ஆகியோர் புத்தாடைகள், பரிசு வழங்கினர். நிர்வாகிகள் கயல்விழி, முகம்மது ஆசிக், முகம்மது காமில், ஷான் ராஜ், விக்னேஷ் கார்த்திக், பிரம்மசக்தி ஆகியோர் பங்கேற்றனர்.