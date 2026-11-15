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புத்தாடை வழங்கல்

புத்தாடை வழங்கல்

UPDATED : நவ 14, 2026 04:05 AM

ADDED : நவ 13, 2026 07:37 PM

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UPDATED : நவ 14, 2026 04:05 AM ADDED : நவ 13, 2026 07:37 PM

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மதுரை: மதுரை மங்கம்மாள் அறக்கட்டளை சார்பில், பிறந்தநாள் மற்றும் தீபாவளியை முன்னிட்டு முதியவர்களுக்கு புத்தாடைகளை தொழிலதிபர் சோலை ரவி, ஆறுமுகம் வழங்கினர்.

நிர்வாகிகள் சரவணக்குமார், முனியாண்டி உடனிருந்தனர். தனக்கன்குளம் தாயின் மடியில் ஆதரவற்றோர் முதியோர் இல்லம், உசிலம்பட்டி சுகாலயா ஆதரவற்றோர் குழந்தைகள் இல்லம், தொட்டப்ப நாயக்கனுார் ஈடிட் முதியோர் இல்லம், தேனி அரப்படித்தேவன்பட்டி மனிதநேயம் முதியோர் ஆதரவற்றோர் இல்லம், கோடங்கிபட்டி மனிதநேய ஆதரவற்றோர் காப்பகம் ஆகிய இடங்களில் ஆதரவற்றோருக்கு உணவு வழங்கப்பட்டது.

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