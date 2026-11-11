அரசு பள்ளிகளில் கண்காணிப்பு கேமரா: உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு
அரசு பள்ளிகளில் கண்காணிப்பு கேமரா: உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு
ADDED : நவ 10, 2026 08:25 PM
மதுரை: தமிழகத்திலுள்ள அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளில் கண்காணிப்பு கேமரா பொருத்த திட்ட மதிப்பீடு குறித்து அரசு தரப்பில் பதில் மனு தாக்கல் செய்ய உயர்நீதிமன்ற மதுரைக் கிளை உத்தரவிட்டது.
மதுரை மாங்குளம் பாலகிருஷ்ணன் தாக்கல் செய்த பொதுநல மனு:
திண்டுக்கல் மாவட்டம் பழநி அருகில் மானுார் ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்க பள்ளி மாணவர்கள் பயன்படுத்தும் குடிநீர் தொட்டிக்குள் மனித கழிவு கலந்திருந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. அடையாளம் தெரியாத நபர்களுக்கு எதிராக அக்.,8 ல் வழக்கு பதியப்பட்டது. விசாரணையில் தாமதம் ஏற்பட்டுள்ளது. விசாரணை நடத்த ஒரு குழுவை அமைக்க வேண்டும். இவ்வாறு குறிப்பிட்டார்.
நீதிபதிகள் பி.வேல்முருகன், கே.கே.ராமகிருஷ்ணன் அமர்வு விசாரித்தது.
அரசு தரப்பு வழக்கறிஞர்: இதில் சில மாணவர்கள் தான் ஈடுபட்டனர் என்பதற்கு வீடியோ ஆதாரம் உள்ளது.
நீதிபதிகள்: இதை தடயவியல் சோதனைக்கு அனுப்பினீர்களா. விசாரணையை மேம்படுத்த வேண்டும்.
இவ்வாறு வாதம் நடந்தது.
நீதிபதிகள் பிறப்பித்த உத்தரவு: தமிழகத்திலுள்ள அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளில் கண்காணிப்பு கேமரா பொருத்த வேண்டும்.எத்தனை பள்ளிகளில் கேமரா பொருத்தப்பட்டுள்ளது; எத்தனை பள்ளிகளில் பொருத்த வேண்டியுள்ளது; கேமரா பொருத்த திட்ட மதிப்பீடு எவ்வளவு குறித்து தமிழக அரசு தரப்பில் நவ.,27 ல் பதில் மனு தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என்றனர்.