எழுமலையில் நீர்வழித் தடங்கள் ஆய்வு

UPDATED : அக் 28, 2026 07:21 PM
ADDED : அக் 28, 2026 07:16 PM
எழுமலை: வைகை அணையில் இருந்து 35 கண்மாய்கள் பயன் பெறும் வகையில் உசிலம்பட்டி பகுதியில் 58 கிராம கால்வாய் திட்டம், வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இக்கால்வாயை எழுமலை பகுதி கண்மாய்களும் பாசன வசதி பெறும் வகையில் விரிவுபடுத்த வேண்டும் என 18 பட்டி கிராம கால்வாய் பாசன விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
விரிவுபடுத்தப்படும் கால்வாய் திட்டத்தை, 252 ஏக்கர் எழுமலை பெரிய கண்மாய்வரை சென்று மேலும் 10 கண்மாய்களை இணைக்கும் வகையில் திட்டம் கொண்டு வரவேண்டும் என வலியுறுத்துகின்றனர்.
எழுமலை பெரிய கண்மாய், நீர் வழித்தடங்கள், தாழையூத்து, மொட்டனுாத்து, காக்கன்குளம், ஆத்தங்கரைபட்டி, சூலப்புரம், திருமாணிக்கம், மீனாட்சிபுரம் கண்மாய் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் 10 க்கும் மேற்பட்ட சிறிய கண்மாய்களை உதவிச் செயற் பொறியாளர்கள் ருக்மணி, ராஜேஷ் குமார் ஆய்வு செய்தனர்.
58 கிராம கால்வாய் மூலம் தண்ணீர் கொண்டு செல்வதற்கான சாத்தியக்கூறுகள், நீர் வழித்தடங்களின் நிலை, கால்வாய் திட்டத்தை விரிவு படுத்தும் வாய்ப்பு குறித்து ஆய்வு மேற்கொண்டனர்.