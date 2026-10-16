தாம்பரம் – மானாமதுரை இன்று 'மெமு' சிறப்பு ரயில்

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ADDED : அக் 15, 2026 10:18 PM
மதுரை: ஆயுத பூஜை தொடர் விடுமுறையை முன்னிட்டு மதுரை வழியாக தாம்பரம் –- மானாமதுரை இடையே 12 பெட்டிகள் கொண்ட முன்பதிவில்லா 'மெமு' சிறப்பு ரயில்களை தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது.
இன்று (அக்., 16) மாலை 5:30 மணிக்கு தாம்பரத்தில் இருந்து புறப்படும் சிறப்பு ரயில் (06161), நாளை அதிகாலை 3:00 மணிக்கு மானாமதுரை செல்கிறது. மறுமார்க்கத்தில் நாளை காலை 10:45 மணிக்கு புறப்படும் சிறப்பு ரயில் (06162), இரவு 8:30 மணிக்கு தாம்பரம் செல்கிறது.
நாளை (அக். 17) இரவு 11:55 மணிக்கு தாம்பரத்தில் இருந்து புறப்படும் சிறப்பு ரயில் (06159), மறுநாள் காலை 11:00 மணிக்கு மானாமதுரை செல்கிறது. மறுமார்க்கத்தில் அக். 20 மதியம் 2:45 மணிக்கு புறப்படும் சிறப்பு ரயில் (06160), இரவு 11:45 மணிக்கு தாம்பரம் செல்கிறது.
இரு ரயில்களும் திருப்புவனம், மதுரை, சோழவந்தான், திண்டுக்கல், மணப்பாறை, திருச்சி, ஸ்ரீரங்கம், அரியலூர், விருத்தாச்சலம், விழுப்புரம், மேல்மருவத்தூர், செங்கல்பட்டு ஸ்டேஷன்களில் நின்று செல்லும்.
நீடிப்பு
தெலுங்கானா மாநிலம் சார்லபள்ளி -– நாகர்கோவில் வாராந்திர சிறப்பு ரயில் (07535) நவ., 13 வரை, நாகர்கோவில் -– சார்லபள்ளி வாராந்திர சிறப்பு ரயில் (07536) நவ., 15 வரை இயக்கப்படுவதாக தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது.