டி.வி.ஆர்., பெயரில் இதழியல் விருது: தமிழக அரசுக்கு மதுரை வாழ் குமரி மாவட்ட மக்கள் நலப் பேரவை வலியுறுத்தல்
டி.வி.ஆர்., பெயரில் இதழியல் விருது: தமிழக அரசுக்கு மதுரை வாழ் குமரி மாவட்ட மக்கள் நலப் பேரவை வலியுறுத்தல்
UPDATED : நவ 17, 2026 10:19 PM
ADDED : நவ 17, 2026 10:16 PM
மதுரை: 'தினமலர் நாளிதழ் நிறுவனர் டி.வி.ராமசுப்பையர் (டி.வி.ஆர்.,) பெயரில் தமிழக அரசு இதழியல் விருது வழங்க வேண்டும்' என்று மதுரையில் மதுரைவாழ் குமரி மாவட்ட மக்கள் நலப்பேரவை சார்பில் நடந்த தினமலர் நாளிதழின் 75ம் ஆண்டு பவளவிழா சிறப்பு நிகழ்ச்சியில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
நிகழ்ச்சியில் மண்டல பொறுப்பாளர் கணேசன் வரவேற்றார். நலப்பேரவை தலைவர் முத்தம்பெருமாள் தலைமை வகித்தார்.
* டிஜிட்டல் உலகிலும் சவால்களை சாதிக்கும் நாளிதழ்
உயர் நீதிமன்ற மூத்த வழக்கறிஞர் ஐசக் மோகன்லால் பேசியதாவது:
கன்னியாகுமரி மாவட்ட வளர்ச்சிக்கு தினமலர் பங்கு மிக முக்கியம். பல எழுச்சிகளை ஏற்படுத்திய நாளிதழ் இது. வார இதழ்களை தந்த முதல் நாளிதழ். பள்ளிக் காலத்தில் சிறுவர் மலர், வாரமலரை படிக்க நாங்கள் காத்திருப்போம். 75 ஆண்டுகளை கடந்து மின்னும் நட்சத்திரமாக விளங்குகிறது. தென் மாவட்ட வளர்ச்சிக்கு முன்னாள் வெளியீட்டாளர் டாக்டர் ஆர்.லட்சுமிபதியின் ஈடில்லா உழைப்பு மிக முக்கியம். அவரை தொடர்ந்து தற்போது வெளியீட்டாளர் டாக்டர் எல்.ராமசுப்பு நாளிதழை திறம்பட நடத்தி வருகிறார். இந்த டிஜிட்டல் உலக சாவல்களையும் சந்தித்து சாதிக்கிறது தினமலர். இது குமரியில் இருந்து தொடங்கியது என்பது நமக்கெல்லாம் பெருமை. இது தலைமுறை தலைமுறையாக வாழ வேண்டும். குமரி மாவட்டத்திற்கும் தினமலர் நாளிதழுக்குமான தொடர்பு எப்போதும் மின்னும் நட்சத்திரம் போல் இருக்க வேண்டும்.
* வரலாற்றை சுமக்கும் பக்கங்கள்
வழக்கறிஞர் நாராயணகுமார் பேசியது:
குமரியின் திருமகனார் டி.வி. ராமசுப்பையர் விதைத்த விதை, இன்று ஆலமரம் போல் வளர்ந்து உலகெங்கும் உள்ள தமிழர்களிடம் சென்றடைந்து கொண்டிருக்கிறது. இந்நாளிதழை வெறும் அச்சடிக்கப்பட்ட பக்கங்களாக பார்க்கக் கூடாது. பல வரலாறுகளை சுமந்து வந்து கொண்டிருக்கிறது. தமிழக மக்கள் நலனுக்காக அன்றும் இன்றும் என்றும் குரல் கொடுக்கும் ஒரு தொழில்நுட்ப கண்ணாடியாக தினமலர் விளங்குகிறது.
ஒரு அரசியல் கட்சியின் சின்னமாக தாமரை உள்ளது. அந்த கட்சி 1980 ல் துவங்கியது. ஆனால் தினமலர் 1951 ல் துவங்கிய போது தாமரையை லோகோ வாக கொண்டுள்ளது. நிறுவனர் டி.வி.ஆர்.,தாமரையை ஏன் லோகோவாக வைத்தார் என்பதற்கு பல காரணங்கள் இருக்கும்.
* இதழியல் விருது
மூத்த பத்திரிகையாளர் ப.திருமலை பேசியது:
கொண்டாட்டங்கள் தான் மக்களை புதுப்பிக்கும். டி.வி.ஆர்., விதைத்த தினமலர் தன்னை தானே புதுப்பித்துக்கொண்டிருக்கிறது. இன்றைய நேர்மையான பல பத்திரிகையாளர்களின் தாய்வீடாக தினமலர் விளங்குகிறது. சமூக விழிப்புணர்வை சாத்தியமாக்கும் நாளிதழாக உள்ளது.
நாளிதழ்களுக்கு அறிவித்தல், அறிவுறுத்தல், கருத்துக்களை உருவாக்குதல், விளைவுகளை சொல்லுதல், பொழுதுபோக்கு என 5 கடமைகள் உள்ளன. பல நாளிதழ்கள் பொழுதுபோக்கை அடிப்படையாக கொண்டுள்ள நிலையில், தினமலர் 5 கடமைகளையும் சரியாக செய்து வருகிறது. தினமலர் செய்தியை தாண்டி வாசகர்களை தங்களின் பங்களிப்பாளர்களாக பார்க்கிறது. இந்நாளிதழ் துணிச்சலுக்கும், ஊடக அறத்திற்கும் பெயர் பெற்றது. காலத்திற்கு ஏற்ப தன்னை புதுப்பித்துக்கொண்டிருக்கிறது. சமூக மேம்பாட்டிற்கான அக்கறையுடன் தொடங்கப்பட்ட அதே உணர்வுடன் தற்போது வரை தொடர்கிறது. தமிழக அரசு டி.வி.ஆர்., பெயரில் பத்திரிகையாளர்களுக்கு இதழியல் விருதுகள் வழங்க வேண்டும்.
* ஏற்றம் தரும் நாளிதழ்
தினமலர் செய்தி ஆசிரியர் ஜி.வி.ரமேஷ்குமார் பேசியதாவது:
குமரி மாவட்டம் நூறு சதவீதம் எழுத்தறிவு பெற்ற மாவட்டமாக விளங்க அடித்தளமிட்டவர் டி.வி.ஆர்., அன்றே டி.வி.ஆர்., ஊர் ஊராக சென்று கல்வி கற்பதின் முக்கியத்துவத்தை எடுத்துரைத்தார். கல்விக்கு முக்கியத்துவம் தரும் ஒரே நாளிதழ் தினமலர்.
இது என்றும் பழைய பேப்பர் ஆகாது. மக்கள் படித்து விட்டு ஆவணப்படுத்தும் நாளிதழ் தினமலர். தினமலர் - வாசகர்கள் உறவு என்பது ஒரு நாள் காலையில் நாளிதழை படித்து முடித்தவுடன் முடிந்து விடுவதில்லை. அது பரம்பரை பரம்பரையாக படரும் பந்தம்.
மாணவர்கள், இளைஞர்கள், பெண்கள், தொழிலாளர்கள், தொழிலதிபர்கள், வர்த்தகர்கள், அரசு ஊழியர்கள், கலைஞர்கள், அறிஞர்கள், அரசியல்வாதிகள் என்று எந்த தரப்பையும் தவிர்க்காமல், சமூகத்தின் அத்தனை தரப்பு மக்களுக்கும் ஏதாவது ஒரு ஏற்றத்தை செய்திகளால் செய்து கொண்டிருக்கிறது தினமலர்.
* படித்தால் புத்துணர்வு ஏற்படும்
பேரவை பொதுச் செயலாளர் சந்திரசேகரன் பேசியது:
தினமலர் படித்தால் நமக்கு புத்துணர்வு ஏற்படும். 'ஹெட் லைன்' மட்டும் படித்து செல்ல முடியாது. பக்கத்திற்கு பக்கம் சுவாரஸ்யம் கொட்டிக்கிடக்கும். இதனால் குறைந்தது அரைமணி நேரத்திற்கு மேல் படிக்கும் நாளிதழாக இருக்கும். குமரிவாழ் மாவட்ட மக்கள் தினமலர் 60வது ஆண்டு விழாவை நடத்தினர். தற்போது 75ம் ஆண்டு பவள விழாவை கொண்டாடுகிறோம். நிச்சயம் 100 வது ஆண்டு விழாவை நம் நலப் பேரவை கொண்டாடும்.
*118 நாடுகளில் தமிழர்கள்:
தினமலர் இணையதள செய்தி ஆசிரியர் எம். எஸ். தண்டபாணி பேசியது:
ஒரு பத்திரிக்கைக்கு பாராட்டு விழாவை ஒரு அமைப்பு நடத்துவது என்பது சாதாரணமல்ல. நடிகர்களுக்கும் அரசியல்வாதிகளுக்கும் பாராட்டு விழா நடத்துவார்கள். ஆனால் இங்கு புதுமையாக குமரி மாவட்ட மக்கள் நலப் பேரவை தினமலர் நாளிதழின் பவள விழாவை கொண்டாடுகிறது.
உலகம் முழுவதும் 118 நாடுகளில் தமிழர்கள் வாழ்கின்றனர். அங்குள்ள தமிழர்களை தினமலர் இணையதளம் இணைக்கிறது என்றார்.
நிகழ்ச்சியில் பொருளாளர் செல்வம் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர். செயலாளர் ஜெயந்தி, துணைப் பொது செயலாளர் கண்ணன் ஒருங்கிணைத்தனர். தினமலர் குறித்து பாலமுருகன் கவிதை வாசித்தார்.
துணை பொது செயலாளர் அனந்த பத்மராஜா நன்றி கூறினார்