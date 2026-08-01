மேகதாது விவகாரம் தமிழக அரசு அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டத்தைக் கூட்ட வேண்டும்: வி.சி.க., திருமாவளவன் கோரிக்கை
மேகதாது விவகாரம் தமிழக அரசு அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டத்தைக் கூட்ட வேண்டும்: வி.சி.க., திருமாவளவன் கோரிக்கை
UPDATED : ஆக 01, 2026 11:32 PM
ADDED : ஆக 01, 2026 10:54 PM
அவனியாபுரம்:மேகதாது அணை கட்டும் விவகாரத்தில் தமிழக அரசு உடனடியாக அனைத்துக் கட்சி கூட்டத்தை கூட்ட வேண்டும் என வி.சி.க., தலைவர் திருமாவளவன் கோரிக்கை விடுத்தார்.
மதுரை விமான நிலையத்தில் அவர் கூறியதாவது: மேகதாது விவகாரம் தொடர்பாக தமிழக முதல்வர் உடனடியாக அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டத்தை கூட்ட வேண்டும்.
தமிழக முதல்வர் கர்நாடகாவிற்கு செல்ல திட்டமிட்டிருந்தார். ஆனால் அங்கு தற்போதைய சூழலை கருத்தில் கொண்டு அந்தப் பயணத்தை ஒத்தி வைக்குமாறு கர்நாடக முதல்வர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார். அதன்படி முதல்வர் விஜய் கர்நாடகா செல்லவில்லை. காலம் தாழ்த்தாமல் உடனடியாக அனைத்துக் கட்சி கூட்டத்தை கூட்ட நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
லோக்சபாவின் இரு அவைகளிலும் நிறைவேற்றப்பட்ட தேசிய கவுரவ அவமதிப்பு தடுப்புச் சட்டத் திருத்த மசோதா பொதுமக்களிடையே தேவையற்ற சமூகப் பிளவை ஏற்படுத்தும். இந்த மசோதாவை ஆரம்பம் முதலே
நாங்கள் எதிர்த்து வருகிறோம் என்றார்.