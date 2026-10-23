கோயில் கும்பாபிஷேகத்தில் தமிழ் உயர்நீதிமன்றம் தள்ளுபடி
கோயில் கும்பாபிஷேகத்தில் தமிழ் உயர்நீதிமன்றம் தள்ளுபடி
ADDED : செப் 29, 2026 04:43 AM
மதுரை: மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயில் கும்பாபிஷேகத்தில் தமிழில் வேள்வி குண்டம் நடத்த அனுமதி கோரியதை தனி நீதிபதி தள்ளுபடி செய்ததற்கு எதிரான மேல்முறையீட்டு மனுவை உயர்நீதிமன்ற மதுரைக் கிளை இரு நீதிபதிகள் அமர்வு தள்ளுபடி செய்தது.
கரூர் மாவட்டம் தாந்தோணியை சேர்ந்த தமிழ் ராஜேந்திரன் ஏற்கனவே தாக்கல் செய்த மனு:
துரை மீனாட்சி அம்மன் கோயில் கும்பாபிஷேகம்(செப்.,17) உள்ளிட்ட அனைத்து கோயில்களின் கும்பாபிஷேக விழாக்களிலும் சமஸ்கிருதத்திற்கு இணையாக தமிழ் மந்திரங்கள் இடம் பெற அறநிலையத்துறை நடவடிக்கை எடுக்க உத்தரவிட வேண்டும். இவ்வாறு குறிப்பிட்டார்.
கோவை உப்பிலிபாளையம் சுரேஷ்பாபு தாக்கல் செய்த மனு:
தமிழ் வேள்வி ஆசிரியரான தன்னை மீனாட்சி அம்மன் கோயில் கும்பாபிஷேகத்தில் 'வேள்வி குண்டம்' நிகழ்வுகளை நடத்த அனுமதிக்க அறநிலையத்துறைக்கு உத்தரவிட வேண்டும்.
இவ்வாறு குறிப்பிட்டார்.
இம்மனுக்களை செப்.,3 ல் தனிநீதிபதி சி.சரவணன் தள்ளுபடி செய்தார். இதை எதிர்த்து சுரேஷ்பாபு, மீனாட்சி அம்மன் கோயில் கும்பாபிஷேகம் முடிந்துவிட்டாலும் மண்டல பூஜை அக்.,2 வரை நடக்கிறது. வேள்வி குண்டம் நடத்த என்னை அனுமதிக்க வேண்டும். தனி நீதிபதியின் உத்தரவை ரத்து செய்ய வேண்டும்,' என மேல் முறையீடு செய்தார்.
நீதிபதிகள் ஏ.டி.ஜெகதீஷ் சந்திரா, பி.முருகேசன் அமர்வு பிறப்பித்த உத்தரவு: கும்பாபிஷேகம் முடிந்துவிட்டதால் இம்மனு காலாவதியாகிவிட்டது. மனுதாரருக்கு வேறு ஏதேனும் கோரிக்கைகள் இருக்கும்பட்சத்தில் புதிதாக மனு தாக்கல் செய்து நிவாரணம் தேடலாம். வழக்கு தள்ளுபடி செய்யப்படுகிறது.
இவ்வாறு உத்தர விட்டனர்.