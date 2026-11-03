தமிழறிஞர் பரிதிமாற் கலைஞர் நினைவு தினம்

UPDATED : நவ 02, 2026 06:39 PM
ADDED : நவ 02, 2026 06:34 PM
திருநகர்: தழிழறிஞர் சூரிய நாராயண சாஸ்திரி என்ற பரிதிமாற் கலைஞரின் 123வது நினைவு தினம் விளாச்சேரியில் நடந்தது.
அவரது நிவைிடத்தில் உள்ள சிலைக்கு மாவட்ட செய்தி மக்கள் தொடர்பு அலுவலர் வெற்றி வேந்தன் தாசில்தார் தாணுமூர்த்தி, ஆர்.ஐ. , சித்ராதேவி, வி.ஏ.ஓ. காமேஸ்வரன், ஊராட்சி செயலாளர் ராஜமாணிக்கம் மாலை அணிவித்தனர்.
மதுரை தாம்ப்ராஸ் சார்பில் மாநில ஆலோசகர் கணபதி நரசிம்மன், பொதுச் செயலாளர் ஸ்ரீகுமார், நிர்வாகிகள் நாராயணன், வைத்திய கிருஷ்ணமூர்த்தி, பவானி சங்கர், மீனாட்சி மரியாதை செலுத்தினர். தமிழ்நாடு பிராமண ஸமாஜம் சார்பில் மாவட்டத் தலைவர் ரவி, நிர்வாகிகள் ஸ்ரீ ராமன், வெங்கடேசன், வினோத் மாலை அணிவித்தனர்.
தமிழ்நாடு பிராமணர் சங்கம் சார்பில் மாவட்ட தலைவர் பக்தவச்சலம் தலைமையில் தென் மண்டல தலைவர் அமுதன், பொதுச் செயலாளர் ராமகிருஷ்ணன் மாலை அணிவித்தனர். காங்., சார்பில் மாவட்ட செயலாளர் ஆறுமுகம் மாலை அணிவித்தார். ஹார்விபட்டி ஸ்ரீமான் எஸ்.ஆர்.வி., மக்கள் நல மன்ற தலைவர் அய்யல்ராஜ் தலைமையில் நிர்வாகிகள் அண்ணாமலை, வேட்டையார், செல்வரங்கராஜ், அரவிந்தன், பாஸ்கர், பாண்டி ரவிச்சந்திரன் மாலை அணிவித்தனர்.