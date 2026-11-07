மாற்றுப்பணியில் ஆசிரியர்கள் கற்பித்தல் பணி பாதிப்பதாக புகார்: பல ஆண்டுகள் தொடர்வாதல் அதிர்ச்சி
மாற்றுப்பணியில் ஆசிரியர்கள் கற்பித்தல் பணி பாதிப்பதாக புகார்: பல ஆண்டுகள் தொடர்வாதல் அதிர்ச்சி
UPDATED : நவ 06, 2026 07:37 PM
ADDED : நவ 06, 2026 06:24 PM
மதுரை: கல்வித்துறையில் மாற்றுப்பணி என்ற பெயரில் பல்வேறு திட்டப் பணிகளில் 100க்கும் மேற்பட்ட ஆசிரியர்கள் பணியாற்றுவதால் கற்பித்தல் பணி பாதிப்பதாக தலைமையாசிரியர்கள் புலம்புகின்றனர்.
எமிஸ், கல்வித் தொலைக்காட்சி, கலெக்டர் அலுவலக நேர்முக உதவியாளர், மாநில கல்வி ஆராய்ச்சி பயிற்சி நிறுவனத்தின் (எஸ்.சி.இ.ஆர்.டி.,) கீழ் இல்லம் தேடி கல்வி பொறுப்பாளர், எண்ணும் எழுத்தும், பாடத் திட்டம் உருவாக்கம், பயிற்சி ஏடு தயாரிப்பு உள்ளிட்ட கல்வித்துறை திட்டப் பணிகள் நடக்கின்றன.
இங்கு பணியாற்ற பல மாவட்ட அரசு, உதவிபெறும் பள்ளி ஆசிரியர்களை பாடம் வாரியாக தேர்வு செய்து 'மாற்றுப் பணி' வழங்கப்படுகிறது. சென்னை இயக்குநர் அலுவலகம் உட்பட பல மாவட்டங்களில் 200க்கும் மேற்பட்டோர் பணியாற்றுகின்றனர். மாற்றுப்பணி காலம் ஓராண்டு என்றாலும் பல ஆண்டுகளாக இவர்கள் தொடர்கின்றனர். இதனால் பள்ளிகளில் அவர்களுக்கு பதில் கற்பித்தல் பணியை மேற்கொள்வதில் தலைமையாசிரியர்கள் திண்டாடி வருகின்றனர்.
அவர்கள் கூறியதாவது: பள்ளிக்கு செல்வதில் தப்பிக்க மாற்றுப் பணி பெறுகின்றனர். எஸ்.சி.இ.ஆர்.டி., அதிகாரிகள் சிலரின் சிபாரிசில் தொடர்ந்து பல ஆண்டுகளாக நீடிக்கின்றனர். அவர்கள் சார்ந்த பள்ளியில் கற்பித்தல் பணி பாதிக்கிறது.
அவர்களுக்கு பதில் மாற்று ஆசிரியர் ஏற்பாடு செய்வதும் சவாலாக உள்ளது. இதற்காக தேவையின்றி பி.டி.ஏ., நிதி வீணடிக்கப்படுகிறது. திட்டப் பணிகளுக்கு சுழற்சி முறையில் ஆசிரியரை தேர்வு செய்து, குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள் பள்ளிக்கு திரும்பி பணியாற்ற நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றனர்.