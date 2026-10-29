சிறப்பு 'டெட்' தேர்வில் வேண்டும் மாற்றம்: ஆசிரியர்கள் எதிர்பார்ப்பு
சிறப்பு 'டெட்' தேர்வில் வேண்டும் மாற்றம்: ஆசிரியர்கள் எதிர்பார்ப்பு
UPDATED : அக் 28, 2026 05:17 PM
ADDED : அக் 28, 2026 05:14 PM
மதுரை: தமிழகத்தில் ஆசிரியர்களுக்கான சிறப்பு 'டெட்' தேர்வை இரண்டு நாட்கள் நடத்தும் வகையில் ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் மாற்றம் செய்ய வேண்டும்.
பணியில் உள்ள ஆசிரியர்களுக்கு ஜூலையில் ‘டெட்’ தேர்வு நடந்த நிலையில், டிச.20 ல் இரண்டாவதாக நடக்க உள்ளது. பட்டதாரி ஆசிரியருக்கு காலை (தாள் 2), இடைநிலை ஆசிரியருக்கு பிற்பகலில் (தாள் 1) நடப்பதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆன்லைனில் நவ.19 வரை விண்ணப்பிக்கலாம். இரண்டு தேர்வுகளையும் சிலர் எழுதும் வாய்ப்புள்ளதால் இதுவரை நடைமுறையில் இருந்தவாறு அடுத்தடுத்த நாட்களில் தேர்வை நடத்த வேண்டும் என ஆசிரியர் சங்கங்கள் வலியுறுத்தியுள்ளன.
தமிழ்நாடு தொடக்கப் பள்ளி ஆசிரியர் மன்ற மாநில பொதுச் செயலாளர் சண்முகநாதன் கூறியதாவது:
'டெட்' தாள் 2ல் அனைத்து பாட ஆசிரியருக்கும் சீரான பாடங்களில் இருந்து வினாக்கள் கேட்பதில்லை. ஒரே நாளில் இரண்டு தேர்வுகளும் நடப்பது ஏற்புடையதல்ல. பள்ளிகளில் அரையாண்டு தேர்வும் டிச.16 முதல் 23 வரை நடக்கிறது. இதற்கிடையே ஆசிரியர்கள் தேர்வுக்கு தயாராக வேண்டிய நெருக்கடி ஏற்பட்டுள்ளது. 'வெயிட்டேஜ்' மதிப்பெண் முறையை மீண்டும் கொண்டுவரவேண்டும் என்றார்.