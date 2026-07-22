பேரையூரில் ஆதிகால குகை, இரும்பு உருக்காலை பாறையில் இருந்து இரும்பை உருவாக்கிய ஆச்சரியம்
பேரையூரில் ஆதிகால குகை, இரும்பு உருக்காலை பாறையில் இருந்து இரும்பை உருவாக்கிய ஆச்சரியம்
ADDED : ஜூலை 22, 2026 03:05 AM
மதுரை: மதுரை மாவட்டம் பேரையூர் மேலப் பரங்கிரி மொட்டமலை தென்புறத்தில் ஆதிகால குகை, வெண் சாந்து பாறை ஓவியம் , இரும்பு உருக்காலையின் எச்சங்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டன.
மதுரை தொல்லியல் கள ஆய்வாளர் முனீஸ்வரன் தலைமையில் ஆய்வாளர்கள் ராஜேஷ் கண்ணன், பழனி, விக்னேஷ்வரன் குழுவினர் ஆய்வு செய்தனர். அப்போது பெருங்கற்காலத்தை சேர்ந்த நீண்ட குகை, வெண்சாந்து பாறை ஓவியம், உருக்காலை எச்சங்கள் கண்டறியப்பட்டன.
ஊரும் பேரும் உதவி பேராசிரியர் முனீஸ்வரன் கூறியதாவது: பாண்டியர்கள் ஆட்சியில் சேர - பாண்டிய நாடுகளுக்கு இடையே வணிக பாதையில் முக்கியத்துவம் பெற்றது பேரையூர். இவ்வூர் 'கடுங்கோன் மங்கலம்' என்று அழைக்கப்பட்டது. பேரையூர் மொட்டை மலையின் மேற்கு பகுதியில் உள்ள 20 அடி நீளம், 7 அடி அகல நுழைவுவாயில் கொண்ட ஆதி கால குகையின் உட்புறத்தில் வெள்ளை மற்றும் செஞ்சாந்து ஓவியங்கள், அழிந்த நிலையில் ஆதி மனிதர்கள் வாழ்ந்த தடயங்கள் இருக்கின்றன. இக்குகை அழிந்த நிலையில் காணப்படுகிறது. குகையை மனித வாழ்விடமாக பயன்படுத்தி இருக்கலாம். தற்போது இக்குகை 'உமை பொந்து' என அழைக்கப்படுகிறது.
பாறை ஓவியங்கள் தான் கண்ட காட்சிகளை செஞ்சாந்து, வெண்சாந்து ஓவியங்கள் மற்றும் குறியீடுகளாக ஆதி கால மனிதர்கள் பாறைகளில் வரைந்தனர். செஞ்சாந்து ஓவியம் காலத்தால் முற்பட்டது. வெண்சாந்து ஓவியம் என்பது வெப்பாழை மரத்திலிருந்து பால் எடுத்து இயற்கையாக கிடைக்கும் சுண்ணாம்பு கல் தோய்ந்து சுண்ணாம்பு திரவமாக பிரித்து இரண்டையும் கலந்து விரல் மூலம் ஓவியமாக தீட்டியுள்ளனர்.
பாறை ஓவியங்கள் மூன்று கோணங்களில் வரையப்பட்டு இருக்கும். பெரும்பாலும் விலங்கு உருவம் பக்கவாட்டு கோணத்திலும், மனித உருவம் நேர்க்கோட்டு கோணத்திலும், மீன், ஊர்வன பறவை கோணத்திலும் வரையப்பட்டு இருக்கும்.
மலையின் தெற்கு பகுதியில் கண்டறியப்பட்ட வெண்சாந்து பாறை ஓவியத்தில் வேட்டையாடுதல் போன்ற காட்சியும், ஊர்வன நகர்வு போன்ற காட்சியும், நீண்ட கழுத்து கொண்ட குச்சி வடிவத்தில் மனிதன் நடனமாடும் காட்சியும் வரையப்பட்டுள்ளது. இதன் காலம் 3000 ஆண்டுக்கு முற்பட்டவை.
இரும்பு உருக்காலை எச்சங்கள் மொட்டைமலையை சுற்றி பல்வேறு இடங்களில் பரந்த பகுதியில் இரும்பு உருக்காலை எச்சங்கள் காணப்படுகிறது. மத்தியில் உள்ள துவாரம் 2 செ.மீ., சுற்றளவுடன் உள்ளது. சுடுமண்ணால் ஆன இக்குழாய்கள் மேற்பரப்பில் சிதைவுற்று கிடைக்கின்றன. இரும்பு உருக்கும் உலைகளை எரியூட்டுவதற்காக குழாய்கள் மூலம் காற்றை கொண்டு போக இவ்வமைப்பை பயன்படுத்தியிருக்கலாம். இரும்பு உருக்கு கழிவுகளும் இரும்புத்துகள் படிமங்களும் அதிக அளவில் காணப் படுகின்றன. இப்பகுதியில் செம்பூரான் பாறையில் இரும்பிற்கான மூலப்பொருட்கள் இருப்பதையும் அதனை எரியூட்டி உருக்கினால் இரும்புப் பொருட்கள் செய்யலாம் என்ற வித்தையையும் மக்கள் அறிந்து வைத்திருந்தனர்.
வட்டக்கல் மலையின் தென்புறம் சரிவில் 30 செ.மீ அகலம் 7 அடி நீளவடிவ வட்டம் கொண்ட வட்டக்கல் காணப்படுகிறது. 'மாய வட்டக் கல்' என அழைக்கப்படுகிறது. பேரையூர் மொட்டமலையில் 51 வரி கொண்ட 13ம் நுாற்றாண்டை சேர்ந்த கல்வெட்டும் மலையில் வடக்கு பகுதியின் குகையில் வெள்ளை நிறம் கொண்ட பாறை ஓவியம் மற்றும் முதுமக்கள் தாழி எச்சங்கள் போன்றவை ஏற்கனவே கண்டறியப்பட்டு ஆவணப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. இவ்வாறு கூறினார்.