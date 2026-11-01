/உள்ளூர் செய்திகள்/மதுரை/சுசீ பைனான்ஸ் ஆண்டு விழா
UPDATED : அக் 31, 2026 11:40 PM
ADDED : அக் 31, 2026 07:06 PM
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மதுரை: மதுரையில் சுசீ பைனான்ஸ் நிறுவனத்தின் 35வது ஆண்டு நிறைவு விழா நடந்தது.
நிறுவன இயக்குநர் ரேவதி வரவேற்றார். மகாவீர் பைனான்ஸ் நிர்வாக இயக்குநர் தீபர் துகார் பேசுகையில், ''ஒரு நிறுவனத்தின் வளர்ச்சி அதன் வாடிக்கையாளர்களின் வளர்ச்சியில் தான் உள்ளது'' என்றார். சுசீ பைனான்ஸ் நிறுவனர் ஜெயபாலன், நிர்வாக இயக்குநர் ராஜிவ் சுப்பிரமணியன், மேலாளர் சங்கர் ஆகியோர் நிறுவனம் கடந்து வந்த பாதை, வளர்ச்சிக்கான அடுத்த இலக்குகள் குறித்து பேசினர்.
சிறந்த ஊழியர்களுக்கு விருது வழங்கப்பட்டது. நிர்வாகம் சாரா இயக்குநர் ரித்விக் நன்றி கூறினார். கிளை ஊழியர்கள், குடும்பத்தினர் பங்கேற்றனர்.