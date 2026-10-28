போதைப் பொருள் தடுப்பு உறுதிமொழி

UPDATED : அக் 27, 2026 06:17 PM
ADDED : அக் 27, 2026 06:14 PM
திருப்பரங்குன்றம்: மன்னர் திருமலை நாயக்கர் கல்லுாரி என்.எஸ்.எஸ்., போதைப் பொருள் தடுப்புக் குழு, இந்திய செஞ்சிலுவை சங்கம் சார்பில் போதைப்பொருள் தடுப்பு விழிப்புணர்வு நிகழ்வு நடந்தது.
கல்லுாரித் தலைவர் விஜயராகவன், செயலாளர் ஸ்ரீதர், முதல்வர் ராமசுப்பையா, இயக்குர் பிரபு பங்கேற்றனர். கலால் துறை உதவி கமிஷனர் பச்சைமுத்து பேசியதாவது: மனிதனின் வாழ்க்கையில் முள் பாதை, மலர் பாதை என 2 வகை உண்டு. இதில் நன்மையானதை தேர்வு செய்தால் வெற்றி பெறலாம். போதை பழக்கம் உள்ளவர்களிடமிருந்து மாணவர்கள் விலகிச் செல்ல வேண்டும் என்றார்.
போதைப்பொருள் தடுப்புக் குழு ஒருங்கிணைப்பாளர் ராஜ்குமார், விரிவாக்கம், செயல்பாடுகள் முதன்மையர் சிலம்பரசன் பேசினர். என்றார். போதைப் பொருளுக்கு எதிராக உறுதிமொழி ஏற்றனர். கல்லுாரி ஒருங்கிணைப்பாளர் முனியசாமி நன்றி கூறினார்.