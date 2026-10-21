மழலையின் பிஞ்சு விரல் பிடித்து 'அ'னா எழுத வைத்த தினமலர்: அரிச்சுவடி ஆரம்பத்தில் பெற்றோர் நெகிழ்ச்சி
மழலையின் பிஞ்சு விரல் பிடித்து 'அ'னா எழுத வைத்த தினமலர்: அரிச்சுவடி ஆரம்பத்தில் பெற்றோர் நெகிழ்ச்சி
UPDATED : அக் 21, 2026 03:56 AM
ADDED : அக் 20, 2026 08:02 PM
UPDATED : அக் 21, 2026 03:56 AM ADDED : அக் 20, 2026 08:02 PM
மதுரை: எங்கள் வீட்டுக் செல்லக் குட்டிகளின் விரல் பிடித்து 'அ'னா எழுத வைத்து, கல்விக் கண்ணை திறந்துவைத்து, சரஸ்வதி அருள் பெறச் செய்த தினமலர் நாளிதழுக்கு நாங்கள் என்ன திருப்பி செய்யப்போகிறோமோ என மதுரையில் தினமலர் மாணவர் பதிப்பு, மஹன்யாஸ் இணைந்து நடத்திய அரிச்சுவடி ஆரம்பம் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற பெற்றோர் நெகிழ்ச்சியாக தெரிவித்தனர்.
* மறக்க முடியாத தருணம்
டாக்டர் ரேணு மீனா, அண்ணாநகர்:
மகன் ஆதிரனுக்காக வந்தேன். தினமலர் சிறப்பான ஏற்பாடு செய்திருந்தது. சரஸ்வதி பாடல் வரிகளை சொல்லி 'அ'னா எழுத வைத்தனர். அர்ச்சகர் 'ஓம்..' எனும் மந்திரம் ஓத, விரல் பிடித்து 'அ'னா எழுதியது மறக்க முடியாத தருணம்.
* கல்விக்கானபிள்ளையார் சுழி
நந்தினி, தத்தனேரி
இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன் என் சகோதரர் இந்நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்றார். அப்போது முதல் நானும் குழந்தையுடன் பங்கேற்க நினைத்தேன். தினமலர் நாளிதழ் விளம்பரம் பார்த்து இந்நிகழ்ச்சி நடப்பதை அறிந்து மகள் விருக் ஷாவுடன் வந்தோம். இது என் மகளின் கல்விப் பயணத்திற்கான பிள்ளையார் சுழி. சரஸ்வதி அருளை பெற்றோம்.
* டிஜிட்டல் உலகின் ஆச்சர்யம்
டாக்டர் சரண்யா, பொன்மேனி
எங்கள் குடும்பத்தில் முதல்முறையாக தினமலர் நிகழ்ச்சிக்கு வந்துள்ளோம். என்ன தான் டிஜிட்டல் தொழில்நுட்ப உலகம் என்றாலும் இதுபோன்ற பாரம்பரிய நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்பது மனம் அமைதியும், மகிழ்ச்சியும் அடைகிறது. மகள் தர்ஷனாவின் கல்விப் பயணத்தை நினைத்தாலே தினமலர் நாளிதழும் நினைவுக்கு வரும்.
* துபாயில் இருந்து வந்தோம்
திவ்யா, பழங்காநத்தம்
துபாயில் சாப்ட்வேர் இன்ஜினியராக உள்ளேன். இந்நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்க திட்டமிட்டு அதற்கேற்ப விடுமுறைக்காக மதுரை வந்து மகள் சுபிக் ஷாவுடன் பங்கேற்றோம். மறக்க முடியாத அனுபவமாக மாறியது. அரிசியில் எழுதிய பின் நடந்த பிரார்த்தனையில், மகள் எதிர்காலம் சிறப்பானதாக அமைய வேண்டும் என மனமுருகி வேண்டிக்கொண்டோம். வாய்ப்பளித்த தினமலர் நாளிதழுக்கு நன்றி.
சாந்தினி, கடச்சனேந்தல்
'ஓம்' எனும் பிரணவ மந்திரத்தை குறிப்பிட்டு, அர்ச்சகர் பல நல்ல விஷயங்களை எடுத்துரைத்தார். பெற்றோராக நான் என் குழந்தைக்கு ஆசி வழங்கும்போது 'நன்றாக படித்து பெரிய அதிகாரியாக வர வேண்டும்' என மனமுருகி வேண்டிக்கொண்டேன். அர்ச்சனைக்கான பொருட்களும் வழங்கப்பட்டது. எவ்வித நெரிசலும் இன்றி பங்கேற்க சிறப்பான ஏற்பாடும் செய்யப்பட்டது மிகுந்த மகிழ்ச்சியை தந்தது.
* இரட்டிப்பு மகிழ்ச்சி
பவித்ரா, ஆத்திகுளம்
கல்வி தான் அழியாத சொத்து. அதனால் தான் ஒவ்வொரு பெற்றோரும் தங்கள் குழந்தைகளின் ஆரம்ப கட்ட படிப்பிற்காக அதிக கவனம் செலுத்துகின்றனர். அந்த வகையில் தான் தினமலர் நடத்திய அரிச்சுவடி ஆரம்பம் நிகழ்ச்சியில் மகன் அர்ஜூன் தேவுடன் பங்கேற்றது வாழ்க்கையில் மறக்க முடியாதது. தாத்தா, பாட்டிகளும் பங்கேற்கும் வகையில் நிகழ்ச்சி அமைந்தது இரட்டிப்பு மகிழ்ச்சி.
* கல்வி தான் எல்லாமே
காயத்திரி, அண்ணாநகர்
கல்வி தான் எல்லாமே. கற்றவர்களுக்கு தான் சென்ற இடமெல்லாம் சிறப்பாக இருக்கும். அதனால் தான் குழந்தைகளின் கல்வி மிக முக்கியம் என பெற்றோர் நினைக்கிறோம். அர்ச்சகர் பல நல்ல விஷயங்களை எடுத்துரைத்தார். பெற்றோராக நான் என் குழந்தைக்கு ஆசி வழங்கும்போது 'என் மகள் பியாஷா நன்றாக படித்து பெரிய அதிகாரியாக வர வேண்டும்' என மனமுருகி வேண்டிக்கொண்டேன்.
* தினமலர் நாளிதழை
பார்த்து வந்தோம்
ஸ்வேதா, உசிலம்பட்டி
நாங்கள் தினமலர் வாசகர். என் மகன் சாய் கிருத்திக் இந்தாண்டு பள்ளியில் சேர்க்க நினைத்தபோது தினமலர் நாளிதழில் வெளியான விளம்பரத்தை பார்த்து பங்கேற்றோம். பிரார்த்தனைக்கு தேவையான அனைத்துப் பொருட்களையும் தினமலர் வழங்கியது மகிழ்ச்சி. அரிச்சுவடி நிகழ்ச்சியை ஆரம்பித்து மந்திரம் சொல்லி விளக்கம் அளித்தது நன்றாக இருந்தது. ஒவ்வொரு பெற்றோருக்கும் தினமலர் நாளிதழ் குறித்து பெருமை கொள்கிறோம்.
* இலக்கு நிறைவேறும்
தனுஜா, திருப்பரங்குன்றம்
தினமலர் செய்தி பார்த்து பங்கேற்றோம். மகன் சஷ்டிக் வீருடன் இந்நிகழ்ச்சிக்கு வந்தேன். ஒவ்வொரு குழந்தைகளின் கல்விக்கும் சரஸ்வதி தேவியின் அருள் வேண்டும். அவரது இருப்பிடமான இந்த இம்மையிலும் நன்மை தருவார் கோயிலில் இருந்து அரிச்சுவடியை ஆரம்பித்தது சந்தோஷம். என் மகனின் இலக்கு என்னவோ அதை அடைய வேண்டிக்கொண்டேன்.
* ஏற்பாடுகள் ஜோர்
ஜெயந்தி அருணா, ஆனையூர்
மகன் ராம் ரணதீராவுக்காக பங்கேற்றோம். நிகழ்ச்சி இவ்வளவு சிறப்பாக இருக்கும் என நினைத்துப் பார்க்கவில்லை. அத்தனை ஏற்பாடும் அருமை. பென்சில், பேனா முதற்கொண்டு பங்கேற்றோருக்கு வழங்கினர். என் மகனின் கல்விப் பயணம் சிறக்க சரஸ்வதி அருள் கிடைக்க தினமலர் நாளிதழ் எங்களுக்கு வாய்ப்பு தந்தது மகிழ்ச்சியான தருணம்.