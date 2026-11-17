/உள்ளூர் செய்திகள்/மதுரை/முகாம் தொடக்கம்
UPDATED : நவ 16, 2026 07:35 PM
ADDED : நவ 16, 2026 07:32 PM
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சோழவந்தான்: திருவேடகம் விவேகானந்தா கல்லுாரியில் நாட்டு நலப் பணித்திட்டம் சார்பில் 7 நாட்கள் சிறப்பு முகாம் தொடக்க விழா நடந்தது. திட்ட அலுவலர் அருள்மாறன் வரவேற்றார். முதல்வர் ஜெயசங்கர் தலைமை வகித்தார். செயலர் சுவாமி வேதானந்த, குலபதி சுவாமி அத்யாத்மானந்த ஆசி வழங்கினர். துணைமுதல்வர் சந்திரசேகரன் முன்னிலை வகித்தார்.
மதுரை கல்லுாரி இணைப்பேராசிரியர் கோபி சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டார். திட்ட அலுவலர் கண்ணன் தொகுத்து வழங்கினார். வடிவேல் ராஜா நன்றி கூறினார்.