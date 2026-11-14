மதுரையில் துவங்கியது புத்தக திருவிழா நவ.23 வரை நடக்கிறது
மதுரையில் துவங்கியது புத்தக திருவிழா நவ.23 வரை நடக்கிறது
ADDED : நவ 14, 2026 12:21 AM
மதுரை: மதுரை தமுக்கம் மைதானத்தில் மாவட்ட நிர்வாகம், தென்னிந்திய புத்தக விற்பனையாளர், பதிப்பாளர் சங்கம் (பபாசி), பொது நுாலக இயக்ககம், பள்ளிக் கல்வித் துறை சார்பில், புத்தகத் திருவிழா நேற்று துவங்கியது. அமைச்சர் நிர்மல்குமார், கலெக்டர் நிஷாந்த் கிருஷ்ணா துவக்கி வைத்தனர். மாநகராட்சி கமிஷனர் கவுரவ்குமார், துணை மேயர் நாகராஜன், எம்.எல்.ஏ., கோபிசன் முன்னிலை வகித்தனர்.
நிர்மல்குமார் பேசுகையில் ‘‘ஆன்லைனில் புத்தகங்கள் வாசிப்பவர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருகிறது. மாணவர்கள் அதிகளவில் புத்தகங்கள் வாசிப்பது அவசியம். இனி வரும் ஆண்டுகளில் மதுரையில் இன்னும் பிரம்மாண்டமாக புத்தக திருவிழா நடத்த திட்டமிட்டுள்ளோம்’’என்றார்.
சிறப்பு மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் சக்திவேல், ஊரக வளர்ச்சி முகமை திட்ட இயக்குநர் சதீஷ்பாபு, ஆர்.டி.ஓ., செல்வன் உள்ளிட்ட அரசு அலுவலர்கள் பங்கேற்றனர்.
புத்தகத் திருவிழாவில் 236 ஸ்டால்கள் உள்ளன. இதில் மதுரையின் பழமையையும், வரலாற்றையும் பறைசாற்றும் வகையில் 'மாமதுரை போற்றுதும்' சிறப்பு புகைப்பட கண்காட்சி, குழந்தைகளின் வாசிப்பை வளர்க்க சிறார் அரங்கம் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. பல்வேறு தலைப்புகளில் ஏராளமான பதிப்பகத்தார் புத்தகங்களை குவித்துள்ளனர். நாஞ்சில் சம்பத், பேராசிரியர் ஞானசம்பந்தன் தலைமையில் பட்டிமன்றங்கள், முன்னாள் தலைமைச் செயலர் இறையன்பு உட்பட பல்வேறு பிரமுகர்களின் சிந்தனை அரங்குகள், மாணவர்களின் கலைநிகழ்ச்சிகள் இடம்பெற உள்ளன.
புத்தக விற்பனையில் 10 சதவீத தள்ளுபடி, மாணவர்களுக்கு சிறப்பு சலுகைகள் உண்டு. தினமும் காலை 10:00 மணி முதல் இரவு 9:00 மணி வரை நிகழ்ச்சிகள் நடைபெறும். அனுமதி இலவசம்.
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