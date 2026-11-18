பணி நியமன அனுமதி காலக்கெடு: கல்வித்துறைக்கும் வேண்டும்
பணி நியமன அனுமதி காலக்கெடு: கல்வித்துறைக்கும் வேண்டும்
UPDATED : நவ 18, 2026 10:28 PM
ADDED : நவ 18, 2026 06:42 PM
மதுரை: அரசு உதவிபெறும் பள்ளிகளில் பணி நியமனங்களுக்கு அனுமதி வழங்குவதில் தொடக்கக் கல்வியில் விதிக்கப்பட்ட காலக்கெடு, கல்வித்துறைக்கும் நீட்டிக்க வேண்டும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.அரசு உதவிபெறும், சிறுபான்மையற்ற தொடக்க, நடுநிலைப் பள்ளிகளில் ஆசிரியர், அலுவலர்கள் நியமனங்களுக்கான 'பைல்'கள் வட்டாரக் கல்வி அலுவலகம் (பி.இ.ஓ.,), மாவட்ட தொடக்க கல்வி அலுவலகங்களில் (டி.இ.ஓ.,) பல மாதங்களாக கிடப்பில் போடப்படுவதாக சர்ச்சை எழுந்தன.
இதனால் நீதிமன்ற வழக்குகள் அதிகரித்தன. இதையடுத்து பணி நியமன அனுதிக்கான பைல்கள் மீது பி.இ.ஓ.,க்கள் 15 நாட்கள், டி.இ.ஓ., 21 நாட்களில் நடவடிக்கை எடுக்க தொடக்கக் கல்வித்துறை உத்தரவிட்டது. அந்த உத்தரவை உயர், மேல்நிலை பள்ளிகளுக்கு நீட்டிக்க வேண்டும் என ஆசிரியர்கள் எதிர்பார்க்கினறனர்.
அரசு உதவிபெறும் சிறுபான்மையற்ற பள்ளி ஆசிரியர் கூட்டமைப்பு ஒருங்கிணைப்பாளர் சிவஞானம் கூறியதாவது: கல்வித்துறைக்கு உட்பட்ட அரசு உதவிபெறும் சிறுபான்மை, சிறுபான்மையற்ற உயர், மேல்நிலை பள்ளிகளிலும் ஏராள பணி நியமனங்களுக்கு ஒப்புதல் கிடைக்காமல் சி.இ.ஓ., டி.இ.ஓ., அலுவலகங்களில் 'பைல்'கள் கிடப்பில் உள்ளன. தொடக்க கல்வி இயக்குநராக இருந்த நரேஷ் தான் அங்கு இந்த உத்தரவு பிறப்பித்தார். தற்போது அவரே கல்வித்துறை இயக்குநராக வந்துள்ளார். இங்கும் அந்த உத்தரவை அவர் பிறப்பிக்க வேண்டும் என்றார்.