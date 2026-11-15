மதுரைக்கு ரெண்டு சொக்கிக்குளத்தில் கூடுதலாக கலெக்டர் அலுவலகம் 8 தளங்களுடன் உருவாக்க மாவட்ட நிர்வாகம் ஏற்பாடு
மதுரைக்கு ரெண்டு சொக்கிக்குளத்தில் கூடுதலாக கலெக்டர் அலுவலகம் 8 தளங்களுடன் உருவாக்க மாவட்ட நிர்வாகம் ஏற்பாடு
UPDATED : நவ 14, 2026 05:53 AM
ADDED : நவ 13, 2026 06:10 PM
மதுரை: மதுரையில் 'கலெக்டர் அலுவலக பெருந்திட்ட வளாகம்' என்ற பெயரில் 2வது கலெக்டர் அலுவலகம் அமைக்க ஏற்பாடுகள் நடக்கின்றன.
கலெக்டர் அலுவலகம் 7 ஏக்கர் பரப்பில் உள்ளது. இதனருகே பழைய ராமநாதபுரம் கலெக்டர் அலுவலகமும் ஒன்றரை ஏக்கர் பரப்பில் உள்ளது. இந்த அலுவலக வளாகத்தில் மண்டல புற்றுநோய் சிகிச்சை மையம் அமைய உள்ளது. இதற்காக இந்த கட்டடத்தில் இயங்கி வரும் 15 க்கும் மேற்பட்ட அலுவலகங்களை காலி செய்யும்படி மாவட்ட நிர்வாகம் தெரிவித்து விட்டது.
இங்குள்ள மாவட்ட பஞ்சாயத்து அலுவலகம் உட்பட அரசு அலுவலகங்கள் இடம் தேடி அலைகின்றன. சில அலுவலகங்களுக்கு தற்போதைய கலெக்டர் அலுவலக வளாகத்தில் தற்காலிகமாக இடம் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. ஏற்கனவே கலெக்டர் அலுவலக வளாகத்தில் இயங்கும் பல அலுவலகங்கள் நெருக்கடியில் உள்ளன. மதுரை வடக்கு தாலுகா நெருக்கடியில் தவித்ததால் சமீபத்தில் தல்லாகுளம் போலீஸ் ஸ்டேஷன் பின்பகுதியில் புதிய கட்டடத்திற்கு மாற்றப்பட்டது. மதுரை ஆர்.டி.ஓ., அலுவலகமும் நெருக்கடியில் உள்ளது. இந்த அலுவலகத்தையும் இடம் மாற்ற முடிவு செய்துள்ளனர்.
இதையடுத்து 2வது கலெக்டர் அலுவலக வளாகம் ஒன்றை கட்ட திட்டமிட்டுள்ளனர். அதற்காக சொக்கிக்குளத்தில் வடக்கு தாலுகா பின்புறமுள்ள இடத்தை தேர்வு செய்துள்ளனர். இங்கு 5 ஏக்கர் அளவுக்கு காலியிடம் உள்ளது. இதில் 8 மாடிகளுடன் புதிய கட்டடம் கட்டுவது குறித்து ஆலோசனை நடத்தியுள்ளனர். மாவட்ட கண்காணிப்பு அலுவலர் வீரராகவராவ் அந்த இடத்தை பார்வையிட்டார். அவருடன் கலெக்டர் நிஷாந்த் கிருஷ்ணா, டி.ஆர்.ஓ., ஜெயபிரீதா, தாசில்தார் கமலேஷ் உட்பட அதிகாரிகள் உடன் சென்றனர்.
'எதிர்காலத்தை கணக்கில் கொண்டு கலெக்டர் அலுவலக பெருந்திட்ட வளாகத்தை ஒரு 'மாஸ்டர் காம்ப்ளக்ஸ்' ஆக உருவாக்க வேண்டும்' என வீரராகவராவ் தெரிவித்துள்ளார். இதையடுத்து பொதுப்பணித்துறை மூலம் புதிய கட்டடத்தை உருவாக்க உள்ளனர். அங்கு பழைய ராமநாதபுரம் கலெக்டர் அலுவலக வளாகத்தில் இருந்த அலுவலகங்களுக்கு இடம் ஒதுக்க உள்ளனர்.