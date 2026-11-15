சர்க்கரை நோயினால் கண்களில் வரும் பாதிப்புகள்

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ADDED : நவ 13, 2026 07:41 PM
ரத்தத்தில் சர்க்கரை அளவு அதிகரிப்பால் கண் இமைகளில் அடிக்கடி கட்டிகள் வர வாய்ப்பு உள்ளது. கண்களை உருட்டக்கூடிய தசைகள், அதிலுள்ள நரம்புகளின் செயல்பாட்டு திறன் குறைவால் கண்ணை உருட்ட முடியாமல் போகும். ஒருபுறமாக கண் நின்றுவிடும். இதனால் இரட்டை பார்வை ஏற்படலாம்.
'டயாபடிக் ரெட்டினோபதி' எனும் சர்க்கரை நோய் விழித்திரை பாதிப்பு, பார்வை இழப்பை நிரந்தரமாக ஏற்படுத்தக்கூடியது. பெரும்பாலும் இதற்கான அறிகுறி வெளிப்படையாக தெரியாது. திடீரென கண் பார்வை குறைதல், கண்ணில் பூச்சி பறக்கின்ற உணர்வு சிலருக்கு அறிகுறிகளாக வெளிப்படும். எனவே சர்க்கரை நோயாளிகள் ஆண்டிற்கு ஒருமுறை கண் விழித்திரை பரிசோதனை கண்டிப்பாக செய்ய வேண்டும்.
இதன்மூலம் ஆரம்ப நிலையிலேயே விழித்திரை பாதிப்புகளை கண்டறியலாம். பாதிப்பு இருப்பின் அதற்கான சிகிச்சையை தவறாமல் எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும். பாதிப்பு வராமல் தடுக்க சர்க்கரை அளவை ஆரம்பத்தில் இருந்தே கட்டுப்பாட்டுக்குள் வைக்க வேண்டும். சர்க்கரை அளவு (வெறும் வயிற்றில்) 100 - 110 மி.கி., சாப்பிட்டபின் 160 மி.கி.,க்கு கீழே இருக்க வேண்டும். மூன்று மாத சர்க்கரை அளவு (எச்.பி.ஏ1.சி.,) 7 சதவீதத்திற்கு கீழே இருக்கும் வகையில் பார்த்துக் கொண்டால் கண் விழித்திரை பாதிப்பு வராமல் தடுக்கலாம்.
- டாக்டர் பழனிகுமரன், சர்க்கரை நோய் சிறப்பு மருத்துவர், மதுரை