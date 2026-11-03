/உள்ளூர் செய்திகள்/மதுரை/கல்லறை திருநாள்
ADDED : நவ 02, 2026 07:41 PM
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மதுரை: மதுரையில் மஹபூப்பாளையம், துவரிமான், தத்தனேரி கல்லறைகளில் இன்று (நவ.,2) கல்லறைத் திருநாளை முன்னிட்டு கிறிஸ்தவர்கள் தங்கள் மூதாதையர், பெற்றோர், உடன்பிறந்தோர், உறவினர்கள், நண்பர்களின் கல்லறைகளில் அஞ்சலி செலுத்தினர்.
இதையொட்டி இருநாட்களுக்கு முன்பே கல்லறைகளை சுத்தப்படுத்தி, வண்ணம் பூசி தயார் செய்தனர். இன்று அந்தந்த பங்கு பாதிரியார்கள் சிறப்பு திருப்பலி செய்து, புனித நீர் தெளித்தனர். கல்லறைகளை மலர்களால் அலங்கரித்து, மெழுகுவர்த்தி ஏற்றி அஞ்சலி செலுத்தப்பட்டது. இறந்தோர் நினைவாக ஏழைகளுக்கு உணவு, புத்தாடை வழங்கப்பட்டது.