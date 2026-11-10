கட்டடம் பழசு... அகற்றணும் அரசு

UPDATED : நவ 09, 2026 04:08 PM
ADDED : நவ 09, 2026 04:06 PM
சோழவந்தான்: விக்கிரமங்கலத்தில் பழைய ஆரம்ப சுகாதார நிலைய கட்டடம் சேதமடைந்து ஆபத்தான நிலையிலுள்ளது.
இங்கு 'பஸ் ஸ்டாண்ட்' அருகே ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் அமைந்துள்ளது. ஓராண்டுக்கு முன் ரூ.1.50 கோடி மதிப்பீட்டில் புதிதாக கட்டடம் அமைக்கப்பட்டது. இதனால் பழைய கட்டடம் கைவிடப்பட்டு பராமரிப்பின்றி பாழடைந்து வருகிறது.
சுவரில் பல இடங்களில் சேதமடைந்து விரிசல் ஏற்பட்டுள்ளது. காரை பெயர்ந்து கம்பிகள் தெரிகின்றன. சிகிச்சைக்கு வருவோர் இங்கு ஓய்வெடுக்கின்றனர். அவ்வப்போது 'சிமென்ட்' பூச்சுகள் உதிர்வதால் பலமிழந்து விபரீதம் விளைய வாய்ப்புள்ளது. சுற்றிலும் செடி,கொடிகள் அடர்ந்து புதராக மாறியதுடன். தெருநாய்கள், விஷ ஜந்துக்களின் வசிப்பிடமாகவும் மாறி வருகிறது. அதிகாரிகள் விரைந்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என நோயாளிகள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.