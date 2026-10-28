/உள்ளூர் செய்திகள்/மதுரை/சிங்கப்பெண் குறும்படம்
UPDATED : அக் 27, 2026 06:42 PM
ADDED : அக் 27, 2026 06:37 PM
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மதுரை: மதுரை நகர் போலீஸ் சார்பில் ‘சிங்கப்பெண்’ விழிப்புணர்வு குறும்படம் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஆபத்தான சூழலில் எப்படி பெண்கள் தங்களை தற்காத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்ற பொருளில் உருவாக்கப்பட்ட இப்படத்திற்கு போக்குவரத்து இன்ஸ்பெக்டர் தங்கமணி கதை, வசனம் எழுதியுள்ளார். ஓய்வு சிறப்பு எஸ்.ஐ., ரத்னம்சாமி இயக்கியுள்ளார். பட வெளியீட்டு விழாவில் துணை கமிஷனர்கள் இனியோ திவ்யன், அனிதா பங்கேற்றனர். படக்குழுவை கமிஷனர் ராஜேந்திரன் பாராட்டினார்.