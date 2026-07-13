மாநகராட்சி துாய்மை பணி ஒப்பந்த நிறுவனம் மீது மார்க்சிஸ்ட் கட்சி இரட்டை நிலைப்பாடா: த.வெ.க.,வை வம்புக்கு இழுத்ததால் துணைமேயருக்கு நாளை நெருக்கடி
மாநகராட்சி துாய்மை பணி ஒப்பந்த நிறுவனம் மீது மார்க்சிஸ்ட் கட்சி இரட்டை நிலைப்பாடா: த.வெ.க.,வை வம்புக்கு இழுத்ததால் துணைமேயருக்கு நாளை நெருக்கடி
ADDED : ஜூலை 13, 2026 12:40 AM
மதுரை: முதல்வர் விஜய் துறையில் உள்ள தனியார் நிறுவனம் முறைகேடு செய்ததாக குற்றம்சாட்டி, ஒப்பந்தத்தை ரத்து செய்ய மார்க்சிஸ்ட் கட்சி நெருக்கடி கொடுத்தது. அதேநேரம் மதுரை துணைமேயராக உள்ள அக்கட்சியின் நாகராஜன், அவருக்குள்ள அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி நாளை (ஜூலை 14) நடக்கும் மாநகராட்சி கூட்டத்தில் ஒப்பந்தம் ரத்து தீர்மானத்தை கொண்டு வருவாரா என த.வெ.க.,வினர் கேள்வி எழுப்பியுள்ளனர்.
மதுரை மாநகராட்சியில் குப்பை பிரச்னை விஸ்வரூபம் எடுத்துள்ளது. குப்பை அகற்றுவதில் மாநகராட்சி நிர்வாகம் தனிக் கவனம் செலுத்தினாலும் அதற்கு ஒப்பந்தம் பெற்றுள்ள அவர்லேண்ட் நிறுவனம் மீது மார்க்சிஸ்ட், தி.மு.க., அ.தி.மு.க., என அனைத்து கட்சிகளும் அதிருப்தியில் உள்ளன. கடந்த கூட்டத்தில் அனைத்து கவுன்சிலர்களும் இந்நிறுவன ஒப்பந்தத்தை ரத்து செய்ய வேண்டும் என வலியுறுத்தினர்.
இந்நிலையில், மாநிலம் முழுவதும் மாநகராட்சி, நகராட்சிகள் துாய்மைப் பணிகளை தனியாருக்கு தாரைவார்க்கக் கூடாது என மார்க்சிஸ்ட் கட்சி வலியுறுத்தி வருகிறது. மதுரையில் அக்கட்சியின் எம்.பி., வெங்கடேசன் பேசுகையில், தமிழக முதல்வர் விஜய்யின் நேரடிக் கட்டுப்பாட்டில் மாநகராட்சிகள் உள்ளன. மதுரையில் அவர்லேண்ட் நிறுவனம் குப்பைக்கு பதில் ஆயிரம் டன் மண்ணை நிரப்பி முறைகேடு செய்துள்ளது.
மாநகராட்சியினர் போலீசில் புகார் அளித்தும் நடவடிக்கை இல்லை. தி.மு.க., ஆட்சியில் போன்று, த.வெ.க., ஆட்சியிலும் அந்நிறுவனம் செல்வாக்குடன் உள்ளது. த.வெ.க., மக்கள் பக்கம் உள்ளது என்றால் அந்நிறுவன ஒப்பந்தத்தை ரத்து செய்ய வேண்டும் என முதல்வர் விஜய்க்கு நெருக்கடி கொடுக்கும் வகையில் பேசினார்.
த.வெ.க., நிர்வாகிகள் கூறியதாவது: சம்பந்தப்பட்ட துாய்மைப் பணி நிறுவனத்திற்கு தி.மு.க., ஆட்சியில் ஒப்பந்தம் வழங்கப்பட்டது. அப்போது முதல் அந்நிறுவன ஒப்பந்தத்தை ரத்து செய்ய வேண்டும் என மார்க்சிஸ்ட் கூறி வருகிறது. தற்போது த.வெ.க., ஆட்சி வந்துள்ளது. மார்க்சிஸ்ட் ஆதரவும் அளித்துள்ளது.
அக்கட்சியை சேர்ந்த துணைமேயர் தான் மேயர் பொறுப்பும் வகிக்கிறார். தி.மு.க., அ.தி.மு.க., கவுன்சிலர்களும் இவ்விஷயத்தில் ஆதரவு தர தயாராக உள்ளனர். துணைமேயர் நினைத்திருந்தால் கடந்த கூட்டத்திலேயே ரத்து தீர்மானத்தை (டேபிள் அஜென்டாவாக) கொண்டு வந்திருக்கலாம். அதைவிடுத்து விஜய்யை அக்கட்சி வம்புக்கு இழுந்துள்ளது. நாளை கூட்டத்திலாவது துணைமேயர் ரத்து தீர்மானத்தை கொண்டுவருவாரா என காத்திருக்கிறோம் என்றனர்.