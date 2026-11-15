கிளப் துவக்கவிழா

UPDATED : நவ 14, 2026 06:51 PM
ADDED : நவ 14, 2026 06:47 PM
மதுரை: தமிழகத்தில் முதன்முறையாக மதுரை அரசு மருத்துவக் கல்லுாரி மாணவர்களின் உடல் ஆரோக்கியம், உடற்தகுதியை மேம்படுத்தும் வகையில் ‘எண்டியூரன்ஸ்’ கிளப்பை டீன் அருள் சுந்தரேஷ்குமார் துவக்கி வைத்தார்.
விழாவில் பேராசிரியை அனு அஷீதா வரவேற்றார். பேராசிரியர்கள் அழகு வடிவேல், முத்துக்குமார், சிந்தா பேசியதாவது: உடற்பயிற்சி என்பது நேரம் கிடைக்கும் போது மேற்கொள்ளும் செயலாக இல்லாமல் ஆரோக்கிய வாழ்வின் அத்தியாவசியப் பழக்கமாக மாற வேண்டும். வலிமையான உடல் ஆரோக்கியம் கொண்ட மருத்துவ சமுதாயத்தை உருவாக்குவதற்காக இந்த கிளப் துவக்கப்பட்டது. மருத்துவ மாணவர்கள் மட்டுமின்றி பேராசிரியர்களும் இணைந்து ஓட்டப்பயிற்சி, நடைபயிற்சி, சைக்கிள் பயணம், மலையேற்றம் போன்ற பயிற்சிகளில் தொடர்ந்து ஈடுபட உள்ளனர் என்றனர்.
பேராசிரியர்கள் கல்யாணசுந்தரம், சந்தோஷ்குமார், கார்த்திக் குமார், அவினோஷ் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.