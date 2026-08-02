மதுவிலக்கு கோரிய வழக்கு சீராய்வு மனுவும் தள்ளுபடி
மதுவிலக்கு கோரிய வழக்கு சீராய்வு மனுவும் தள்ளுபடி
ADDED : ஆக 02, 2026 01:09 AM
மதுரை: தமிழகத்தில் மதுவிலக்கை அமல்படுத்த தாக்கலான மறு சீராய்வு மனுவை தள்ளுபடி செய்து, உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளை உத்தரவிட்டது.
விருதுநகரை சேர்ந்த காந்திராஜன், உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் தாக்கல் செய்த மனு:
தமிழகத்தில் மதுவிலக்கை படிப்படியாக அமல்படுத்தக்கோரி, 2019ல் தமிழக அரசுக்கு மனு அனுப்பினேன். பரிசீலிக்க உத்தரவிட வேண்டும் என, 2019ல் இந்நீதிமன்றத்தில் மனு செய்தேன்.
இதை 2021ல் விசாரித்த தலைமை நீதிபதி அமர்வு, 'இது அரசின் கொள்கை முடிவு சம்பந்தப்பட்டது. இதில், எவ்வித நிவாரணமும் வழங்க முடியாது. பைசல் செய்கிறோம்' என, உத்தரவிட்டது. இதை மறு சீராய்வு செய்ய வேண்டும்.
இவ்வாறு குறிப்பிட்டார்.
நீதிபதிகள் சி.வி.கார்த்திகேயன், ஆர்.சக்திவேல் அமர்வு, 'இது அரசின் கொள்கை முடிவு சம்பந்தப்பட்டது. நீதிமன்றம் தலையிட முடியாது. மனு தள்ளுபடி செய்யப்படுகிறது' என்றது.