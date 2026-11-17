உண்டு, உறைவிடப்பள்ளி கேட்கும் சக்கிமங்கலம் பழங்குடி சமுதாயத்தினர்
உண்டு, உறைவிடப்பள்ளி கேட்கும் சக்கிமங்கலம் பழங்குடி சமுதாயத்தினர்
UPDATED : நவ 16, 2026 04:24 PM
ADDED : நவ 16, 2026 04:20 PM
மதுரை: ‘‘சக்கிமங்கலம் நரிக்குறவர் காலனியில் உண்டு உறைவிடப்பள்ளி அமைத்துத் தரவேண்டும்’’ என வலியுறுத்தி அப்பகுதியில் வசிக்கும் பழங்குடியினர் கலெக்டரிடம் மனு அளித்தனர்.
மாவட்ட மக்கள் குறைதீர் கூட்டம் கலெக்டர் நிஷாந்த் கிருஷ்ணா தலைமையில் நடந்தது. டி.ஆர்.ஓ., ஜெயபிரீதா, சமூகநல பாதுகாப்பு அலுவலர் பொன்ராஜ், டி.எஸ்.ஓ., ராஜகுரு பங்கேற்றனர்.
எம்.கல்லுப்பட்டி சமூகஆர்வலர் வினோத்குமார் மனுவில், ‘‘எம். கல்லுப்பட்டியில் இருந்து கோவை, திருப்பூர் பகுதிகளுக்கு அதிக பஸ்கள் இயக்கப்படுகின்றன. இந்தப்பகுதியில் சூலப்புரம், பேரையம்பட்டி, சீல்நாயக்கன்பட்டி, உத்தப்புரம், கோட்டைப்பட்டி, தாடையாம்பட்டி, ஜோதிநாயக்கனுார் உட்பட பல்வேறு கிராமங்களில் பல ஆயிரம் பேர் வசிக்கின்றனர். இப்பகுதியினர் பலர் சென்னை பகுதியில் பணியாற்றுகின்றனர். இவர்கள் சென்னை செல்ல மதுரைக்கு செல்ல வேண்டியுள்ளது. பேரையூர் பகுதியில் இருந்து அரசு பஸ்சை இயக்க வேண்டும், எனத் தெரிவித்துள்ளார்.
தமிழ்நாடு நரிக்குறவர் கூட்டமைப்பின் ஜெயகணேஷ், பழங்குடி நாடோடிகள் கூட்டமைப்பின் தலைவர் முருகன் அளித்த மனு: சக்கிமங்கலத்தில் 4 பழங்குடி சமுதாயத்தினரின் 550 குடும்பங்கள் வசிக்கின்றன. இங்குள்ள 700 பேர் படிக்கும் வயதில் உள்ளனர். நாடோடியாக பிழைப்பதால் இதில் 200 பேர் பள்ளி செல்லவில்லை. இங்கு உண்டு, உறைவிட பள்ளி அமைக்க வலியுறுத்தி, அதற்கான இடம் உள்ளது என தெரிவித்தோம். இந்நிலையில் மதுரை மாநகராட்சியினர் அந்த இடத்தை கைப்பற்றி விட்டனர். அந்த இடத்தில் எங்கள் குழந்தைகளுக்கு உண்டு, உறைவிடப் பள்ளி ஏற்படுத்த வேண்டும். இவ்வாறு தெரிவித்துள்ளனர்.