தேர்தலில் பணியாற்றிய மண்டலஅலுவலருக்கு ஊதியம் இன்னும் வரல: 6 மாதங்களாக தேர்தல் கமிஷன் இழுத்தடிப்பு
தேர்தலில் பணியாற்றிய மண்டலஅலுவலருக்கு ஊதியம் இன்னும் வரல: 6 மாதங்களாக தேர்தல் கமிஷன் இழுத்தடிப்பு
UPDATED : அக் 19, 2026 04:38 PM
ADDED : அக் 19, 2026 04:36 PM
மதுரை: தமிழகத்தில் கடந்த ஏப்ரலில் நடந்த சட்டசபை தேர்தலில் பணியாற்றிய மண்டல, உதவி மண்டல அலுவலர்களுக்கு 6 மாதங்களாகியும் ஊதியம் வழங்காமல் தேர்தல் கமிஷன் இழுத்தடிப்பதாக சர்ச்சை எழுந்துள்ளது.
சட்டசபை தேர்தல் ஏப்.23 ல் நடந்தது. இதற்காக ஒரு தொகுதிக்கு 20 முதல் 25 மண்டல அலுவலர்கள், அவர்களுக்கு கீழ் உதவி மண்டல அலுவலர்கள் பணியாற்றினர். இவர்கள், தலைமையாசிரியர், உதவிப் பேராசிரியர், அரசு துறைகளின் உதவி இயக்குநர் அந்தஸ்தில் உள்ளவர்கள்.
ஒரு மண்டல அலுவலருக்கு 10 முதல் 12 ஓட்டுச் சாவடிகள் ஒதுக்கப்பட்டன. தேர்தலுக்கு ஒரு மாதத்திற்கு முன்பே இவர்களுக்கான பணிகள் ஆரம்பித்தது. ஓட்டுச் சாவடிகளின் உட்கட்டமைப்பு முதல் மின்னணு ஓட்டுப் பதிவு இயந்திரங்களை சரிபார்ப்பது வரை இவர்களின் பொறுப்பு. தேர்தல் முடிந்த பின்னரும் இவர்களுக்கான பணி சில நிலைகளில் தொடரும்.
தேர்தலுக்காக பல நிலைகளில் பணியாற்றியவர்களுக்கு ஊதியம் வழங்கிய நிலையில் 6 மாதங்களாகியும் இவர்களுக்கு மட்டும் தேர்தல் கமிஷன் இன்னும் ஊதியம் வழங்காமல் இழுத்தடித்து வருகிறது என சர்ச்சை எழுந்துள்ளது.
இதுகுறித்து மண்டல அலுவலர்கள் கூறியதாவது:
தேர்தலுக்காக 2 மாதங்களுக்கு முன் ஓட்டுப் பதிவு குறித்த விழிப்புணர்வு அளிப்பதில் இருந்து எங்கள் பணி துவங்கி விடும். ஒரு தொகுதிக்கு 25 மண்டல அலுவலர்கள், அவர்களுக்கு கீழ் தேவையான உதவி மண்டல அலுவலர்கள் உட்பட பல நிலைகளில் தேர்தல் பணிக்கு அரசு ஊழியர்கள், ஆசிரியர்கள் நியமிக்கப்படுகின்றனர். மண்டல, உதவி மண்டல அலுவலர் தவிர மற்ற நிலைகளில் பணியாற்றியோருக்கு தேர்தல் முடிந்த அன்றே அதற்கான ஊதியம் அளிக்கப்படும்.
ஆனால் ஒவ்வொரு தேர்தலிலும் மண்டல அலுவலர்களுக்கு மட்டும் இழுத்தடிக்கப்படுகிறது. ஒரு மண்டல அலுவலருக்கு ரூ.20 முதல் ரூ. 25 ஆயிரம் வரையும், உதவி அலுவலர்களுக்கு ரூ. 8 ஆயிரம் முதல் ரூ.10 ஆயிரம் வரையும் தேர்தல் பணிக்கான ஊதியம் இதுவரை கிடைக்கவில்லை. எங்களின் வங்கிக் கணக்கு எண் உட்பட அனைத்து தகவல்களும் உதவித் தேர்தல் நடத்தும் அலுவலரிடம் (ஏ.ஆர்.ஓ.,) வழங்கப்பட்டுள்ளது. தீபாவளிக்குள் இத்தொகையை வழங்கினால் பயனுள்ளதாக இருக்கும் என எதிர்பார்க்கிறோம் என்றனர்.