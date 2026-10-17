ஆன்மாவை உரசும் கலையரசியின் கஸல்

ADDED : அக் 17, 2026 04:25 AM
வேலுார் குடியாத்தத்தில் பிறந்து சென்னையில் பல்மருத்துவ நிபுணராக பணியாற்றும் கலையரசிக்கு, வாசிப்பின் மீது தீரா தாகம். அந்த தாகத்தில் பிறந்த சில துளிகளை சின்னஞ்சிறு வார்த்தைகளாக்கி கஸல் கவிதையாக்கி வடிவம் கொடுத்துள்ளார்.
அவரது கவிதைகளில் சில...
திறக்கப்படாத பாதை நீ
முடிவுறாத பயணம் நான்.
நான் கடல்
என்னில் எழுந்து
என்னையே மூழ்கடிக்கிற
அலை நீ
என்னுடனேயே இரு.
உன்னை அடைய
நான் எல்லாத் திசைகளிலும்
பயணிக்க வேண்டும்.
எங்கே தொடங்கி
எங்கே முடிப்பது.
பாதைகளற்ற பாதை
உன்னுடையது.
இப்படி ஆன்மாவை உரசிச் செல்லும் கவிதைகளே கஸல் வடிவம் என்று தனது கவிதைத் தொகுப்பை விவரித்தார் கலையரசி.
தியான நிலையில் இருந்தால் தான் கஸல் கவிதைகள் சாத்தியம். ஆழமாக யோசிக்க வேண்டும். நல்ல கஸல் தினமும் எழுத முடியாது. ரயில் பயணங்களில், எங்காவது அமர்ந்திருக்கும் போது சட்டென்று மின்னல் போல் வெளிச்சம் வரும். அப்படிப் பிறந்தது தான் கஸல் கவிதைகள்.
பத்தாண்டுகளாக கவிதை எழுதுகிறேன். எழுதுவதை விட வாசிப்பதில் நிறைய ஆர்வம் உண்டு. எதையும் முன்கூட்டியே முடிவு செய்து எழுதுவதில்லை. வரலாறு, கலை, இலக்கியம், காதல், ஆன்மிகம், தத்துவம் என பாரபட்சமின்றி அனைத்து வித சுவைகளையும் ரசிக்கிறேன். ‘உன்னில் விழுந்து என்னில் எழுந்தேன்’ என்கிற கவிதைத் தொகுப்பு எனது நான்காவது புத்தகம். மூன்றாவது புத்தகத்திற்கும் இதற்கும் இடையே மூன்றாண்டு இடைவெளி.
எழுதா கவிதை:
வாசித்துக் கொண்டே இருப்பேன். தோன்றும் போது தான் எழுத ஆரம்பிப்பேன். எழுதினால் தான் இலக்கிய உலகில் இருக்கிறோம் என்று அர்த்தமில்லை. எழுதா நேரங்களில் இலக்கியத்தை விட்டு வெளியே போய்விட்டோம் என்றும் அர்த்தமில்லை. வாசிக்கும் போது ஒவ்வொரு படைப்பையும் ஆழமாக வாசிப்பதால் அவர்களும் படைப்பாளிகள் தான். கஸல் கவிதைக்கு இந்தியாவில் உருது மொழியில் உயிரூட்டியவர் மிர்சா காலிப். அவரது மொழிபெயர்ப்பு கவிதைகள் வாசித்துள்ளேன். சூபியிஸம் தத்துவம், கட்டுரைகள் வாசித்துள்ளேன். அது படித்தால் தான் கஸல் கவிதைகள் எழுத முடியும். ஆழ்வார்கள், நாயன்மார்களைப் போல, ஆண்டாளைப் போல இதில் பெரும்பாலும் இறைவனை காதலனாக, காதலியாக நினைத்து கவிதைகள் எழுதப்பட்டது. வாழ்வியல் தத்துவங்கள் நிறைய இருக்கும். தற்போது காதல் கவிதைகள் நிறைய வருகிறது. தமிழில் இதற்கு நடைபாதை அமைத்தவர் கவிக்கோ அப்துல் ரகுமான். அவர் எளிமைப்படுத்தி கொடுத்த வழியில் நிறைய பேர் பயணிக்கின்றனர். அந்த பாதையில் நானும் எழுத முயற்சித்தேன்.
முரண்களின் தொகுப்பு:
இரண்டு கண்ணிகளில் தொடங்குவது கஸல். முதல் அடிக்கும் அடுத்த அடிக்கும் தொடர்பில்லாமல் முரணாக வார்த்தைகள் வரும். முதல் கண்ணிக்கும் இரண்டாவது கண்ணிக்கும் தொடர்பு இருக்க வேண்டும் என்ற அவசியம் இல்லை. இதற்கு நிறைய நுால்களை வாசித்து பயிற்சிபெற வேண்டும்.
கஸல் கவிதைகளில் அதிபுனைவுத்தன்மை (சர்ரியலிசம்) இருக்கும். ஆழ்மனம், கனவுகள் மற்றும் பகுத்தறிவுக்கு அப்பாற்பட்ட சிந்தனைகளின் ஆற்றலை வெளிக்கொணரும் வித்தை. வாசிப்பவர்களை அது ஈர்க்கும்.
வார்த்தை சிக்கனம்:
கஸல் என்பது இரண்டு அடிகளுக்குள் முடிந்து விடும். கவிதைக்கு அழகே வார்த்தை சிக்கனம் தான். சொல்ல வந்த விஷயத்தை நுட்பமாக தெரிவிக்க வேண்டும். அந்த வார்த்தைகளில் ஆழமும் அடர்த்தியும் இருக்க வேண்டும். வாசிக்க வாசிக்க தான் வாசகர்களுக்கு புரிந்து ரசனையின் ஆழம் மேம்படும்.
எனது கவிதைகளை கடவுளுக்கும் பொருத்தி பார்க்கலாம்; காதலுக்கும் அழகாய் பொருந்தும். இதுதான் கவிதையின் நுட்பம். வாசிப்போரின் மனநிலைக்கு ஏற்ப கடவுளாய், காதலாய் கசிந்துருகும். சில கவிதைகள் ஆச்சர்யத்தின் வெளிப்பாடாக உயர்ந்த, புரியாத புதிராக இருக்கும். வரிகளை சுருக்கி வாசிப்பவர்களை நிறைய யோசிக்க வைக்கும் என்றார்.
– எம்.எம்.ஜெ.,